Рекомендації інфекціоніста щодо вакцинації від Covid-19 вагітних жінок. Відео

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні почався новий спалах коронавірусу і найскладніша ситуація зараз у західній частині країни. У цих умовах людям, які мають супутні захворювання та проблеми з імунітетом, уряд рекомендує робити бустерну вакцинацію. Третю дозу також дозволили вколоти всім охочим. Її бажаний період введення – від 6 до 9 місяців з дати отримання другого щеплення. Проте конкретних порад про вакцинацію жінок, які чекають на дитину, досі не було.
Саме тому медична експертка Unicef, практикуючий педіатр Катерина Булавінова в рамках інформаційного медичного проєкту Unicef розпитала голову Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федора Лапія про свіжі рекомендації щодо вакцинації вагітних.
Які вакцини проти коронавірусу дозволені для застосування вагітним
Усі наявні нині вакцини від Covid-19 не належать до так званих живих вакцин, тобто не містять живих мікроорганізмів, навіть ослаблених збудників. Тому будь-яку вакцину від Covid-19 можна вважати інактивованою, тому потенційно безпечною для вагітних.
Так, в інструкції до CoronaVac написано, що її не можна використовувати для щеплення вагітних. Поясню чому. Ця вакцина створена за класичною технологією, на основі інактивованого (знешкодженого) вірусу, як, скажімо, вакцини проти поліомієліту або гепатиту А. Нагадаю, що вакцини проти коронавірусу були дозволені до використання за процедурою екстреного дозволу Всесвітньої організації охорони здоров'я. Отже, на цей момент деякі виробники встигли зробити додаткові дослідження щодо застосування у вагітних, деякі – ні. Пізніше відповідні дослідження проводилися і жодних негативних наслідків не виявлено. Це лише питання часу, коли буде змінено інструкцію та вилучено слова про заборону використання під час вагітності та годування груддю.
Не у всіх країнах, де CoronaVac схвалена до використання, нею прищеплюють вагітних. Річ в тому, що, скажімо, в Україні є верховенство інструкції до препарату – вона працює на рівні закону. Інші країни можуть приймати будь-які рішення всупереч тому, що написано в інструкції: збирається Національна технічна група експертів з імунопрофілактики, обговорюють це питання та голосують. Рішення приймається з досвіду застосування інших інактивованих вакцин у вагітних. Я думаю, що в Україні тисячі жінок були вакциновані CoronaVac, коли не знали про свій статус під час щеплення.
В Україні система працює таким чином, що внесення змін до інструкції має ініціювати сам виробник: подавати відповідні документи, наукове обґрунтування. За словами Лапія, виробник CoronaVac не ініціював таких змін.
Що стосується використання AstraZeneca, то інструкція щодо її застосування не містить протипоказання для застосування у вагітних. Наприклад, у Британії та Канаді є рекомендація пропонувати вагітним це щеплення.
Щодо мРНК вакцин (Pfizer, Moderna): є результати досліджень, що свідчать про відсутність для вагітних ризиків спонтанних абортів, передчасних пологів, уроджених аномалій у новонароджених через вакцинацію. У Сполучених Штатах мРНК-вакцинами щеплено близько 40% вагітних. Крім того, Британський королівський коледж акушерства та гінекології, який після появи мРНК-вакцин рекомендував трохи почекати з вакцинацією вагітних, тепер висловлюється за щеплення цієї категорії пацієнтів.
Коли вагітним щеплюватися проти Covid-19
З початку вакцинальної кампанії у світі рекомендації відрізнялися: якісь країни радили обмежитися одним щепленням, в інших не вакцинували раніше ніж 20 тижнів вагітності тощо. В цей час таких рекомендацій немає. Є думки, що краще зробити першу дозу на початку вагітності, тоді вона більшою мірою захищає матір, а другу – наприкінці, ближче до 32-го тижня – для захисту переважно дитини, оскільки є факт, що материнські антитіла проти Sars- Cov-2 проходять через плаценту.
Важливо наголосити: вакцинація жінки, яка не знала, що вагітна, не є показанням до аборту!
Окремо зупинимося на вакцинації перед та після пологів. Жодних обмежень у вакцинації в очікуванні пологів немає: можна щепитися прямо перед передбачуваною датою пологів. Щодо прив'язки до терміну після пологів: у пологовому будинку робити це щеплення не треба, а відразу після виписки – можна. Звичайно, якщо немає будь-яких обтяжливих станів, які можуть завадити просто фізично дістатися до пункту щеплення.
Додаткова доза для вагітних
Часто виникає питання про те, що робити жінці, яка отримала першу дозу CoronaVac, а потім завагітніла, адже в Україні заборонено щеплення вагітних цією вакциною. У такому разі може бути використана AstraZeneca, проте Національна технічна група експертів з вакцинації рекомендує мРНК-вакцини. Саме у цих вакцин більше досліджень з безпеки. Те саме стосується і бустерної дози.
Чи можна щеплюватися жінкам, які годують груддю
Можна. По-перше, йдеться не про живу вакцину. По-друге, вакцина не потрапляє у грудне молоко – туди потрапляють антитіла, що виробляються організмом матері. По-третє, хоч би як ми говорили про гендерну рівність, все одно з дитиною більше контактує мама. Тому маму треба захистити від хвороби, адже інакше є ймовірність, що маму можуть шпиталізувати через коронавірус. І мама може бути одним із основних джерел зараження. Так, щеплені люди також можуть заразитися та заражати інших, але це буде зовсім інше вірусне навантаження – значно нижче, ніж у невакцинованих.
Хто може заборонити вакцинуватися вагітним
Існує наказ Міністерства охорони здоров'я, де затверджено певну форму протипоказань, а також перелік цих протипоказань. Що стосується вагітності, то є лише один пункт – щодо вакцини CoronaVac. Тобто, довідка, де зазначено, що третій триместр вагітності є протипоказанням до вакцинації, не є легітимною. Якщо вагітній дають такий папірець, вона може поскаржитися до Департаменту охорони здоров'я та на гарячу лінію МОЗ.
На жаль, періодично надходять повідомлення про те, що вагітних жінок або мам, що годують, в пунктах вакцинації ображали і відмовлялися робити щеплення. Так не має бути. Якщо така ситуація трапляється, знову ж таки можна написати скаргу до Департаменту охорони здоров'я та на гарячу лінію МОЗ.
Якщо ж говорити про практичні поради, то коли вам у чомусь відмовляють, пропоную апелювати до знайомства зі мною та моїх рекомендацій. Це спрацьовувало. Інший лайфхак: носити із собою роздрукований наказ. Якщо в якомусь пункті щеплення відмовили – йти до іншого.
Саме тому медична експертка Unicef, практикуючий педіатр Катерина Булавінова в рамках інформаційного медичного проєкту Unicef розпитала голову Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федора Лапія про свіжі рекомендації щодо вакцинації вагітних.
Які вакцини проти коронавірусу дозволені для застосування вагітним
Усі наявні нині вакцини від Covid-19 не належать до так званих живих вакцин, тобто не містять живих мікроорганізмів, навіть ослаблених збудників. Тому будь-яку вакцину від Covid-19 можна вважати інактивованою, тому потенційно безпечною для вагітних.
Так, в інструкції до CoronaVac написано, що її не можна використовувати для щеплення вагітних. Поясню чому. Ця вакцина створена за класичною технологією, на основі інактивованого (знешкодженого) вірусу, як, скажімо, вакцини проти поліомієліту або гепатиту А. Нагадаю, що вакцини проти коронавірусу були дозволені до використання за процедурою екстреного дозволу Всесвітньої організації охорони здоров'я. Отже, на цей момент деякі виробники встигли зробити додаткові дослідження щодо застосування у вагітних, деякі – ні. Пізніше відповідні дослідження проводилися і жодних негативних наслідків не виявлено. Це лише питання часу, коли буде змінено інструкцію та вилучено слова про заборону використання під час вагітності та годування груддю.
Не у всіх країнах, де CoronaVac схвалена до використання, нею прищеплюють вагітних. Річ в тому, що, скажімо, в Україні є верховенство інструкції до препарату – вона працює на рівні закону. Інші країни можуть приймати будь-які рішення всупереч тому, що написано в інструкції: збирається Національна технічна група експертів з імунопрофілактики, обговорюють це питання та голосують. Рішення приймається з досвіду застосування інших інактивованих вакцин у вагітних. Я думаю, що в Україні тисячі жінок були вакциновані CoronaVac, коли не знали про свій статус під час щеплення.
В Україні система працює таким чином, що внесення змін до інструкції має ініціювати сам виробник: подавати відповідні документи, наукове обґрунтування. За словами Лапія, виробник CoronaVac не ініціював таких змін.
Що стосується використання AstraZeneca, то інструкція щодо її застосування не містить протипоказання для застосування у вагітних. Наприклад, у Британії та Канаді є рекомендація пропонувати вагітним це щеплення.
Щодо мРНК вакцин (Pfizer, Moderna): є результати досліджень, що свідчать про відсутність для вагітних ризиків спонтанних абортів, передчасних пологів, уроджених аномалій у новонароджених через вакцинацію. У Сполучених Штатах мРНК-вакцинами щеплено близько 40% вагітних. Крім того, Британський королівський коледж акушерства та гінекології, який після появи мРНК-вакцин рекомендував трохи почекати з вакцинацією вагітних, тепер висловлюється за щеплення цієї категорії пацієнтів.
Коли вагітним щеплюватися проти Covid-19
З початку вакцинальної кампанії у світі рекомендації відрізнялися: якісь країни радили обмежитися одним щепленням, в інших не вакцинували раніше ніж 20 тижнів вагітності тощо. В цей час таких рекомендацій немає. Є думки, що краще зробити першу дозу на початку вагітності, тоді вона більшою мірою захищає матір, а другу – наприкінці, ближче до 32-го тижня – для захисту переважно дитини, оскільки є факт, що материнські антитіла проти Sars- Cov-2 проходять через плаценту.
Важливо наголосити: вакцинація жінки, яка не знала, що вагітна, не є показанням до аборту!
Окремо зупинимося на вакцинації перед та після пологів. Жодних обмежень у вакцинації в очікуванні пологів немає: можна щепитися прямо перед передбачуваною датою пологів. Щодо прив'язки до терміну після пологів: у пологовому будинку робити це щеплення не треба, а відразу після виписки – можна. Звичайно, якщо немає будь-яких обтяжливих станів, які можуть завадити просто фізично дістатися до пункту щеплення.
Додаткова доза для вагітних
Часто виникає питання про те, що робити жінці, яка отримала першу дозу CoronaVac, а потім завагітніла, адже в Україні заборонено щеплення вагітних цією вакциною. У такому разі може бути використана AstraZeneca, проте Національна технічна група експертів з вакцинації рекомендує мРНК-вакцини. Саме у цих вакцин більше досліджень з безпеки. Те саме стосується і бустерної дози.
Чи можна щеплюватися жінкам, які годують груддю
Можна. По-перше, йдеться не про живу вакцину. По-друге, вакцина не потрапляє у грудне молоко – туди потрапляють антитіла, що виробляються організмом матері. По-третє, хоч би як ми говорили про гендерну рівність, все одно з дитиною більше контактує мама. Тому маму треба захистити від хвороби, адже інакше є ймовірність, що маму можуть шпиталізувати через коронавірус. І мама може бути одним із основних джерел зараження. Так, щеплені люди також можуть заразитися та заражати інших, але це буде зовсім інше вірусне навантаження – значно нижче, ніж у невакцинованих.
Хто може заборонити вакцинуватися вагітним
Існує наказ Міністерства охорони здоров'я, де затверджено певну форму протипоказань, а також перелік цих протипоказань. Що стосується вагітності, то є лише один пункт – щодо вакцини CoronaVac. Тобто, довідка, де зазначено, що третій триместр вагітності є протипоказанням до вакцинації, не є легітимною. Якщо вагітній дають такий папірець, вона може поскаржитися до Департаменту охорони здоров'я та на гарячу лінію МОЗ.
На жаль, періодично надходять повідомлення про те, що вагітних жінок або мам, що годують, в пунктах вакцинації ображали і відмовлялися робити щеплення. Так не має бути. Якщо така ситуація трапляється, знову ж таки можна написати скаргу до Департаменту охорони здоров'я та на гарячу лінію МОЗ.
Якщо ж говорити про практичні поради, то коли вам у чомусь відмовляють, пропоную апелювати до знайомства зі мною та моїх рекомендацій. Це спрацьовувало. Інший лайфхак: носити із собою роздрукований наказ. Якщо в якомусь пункті щеплення відмовили – йти до іншого.
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