Регулюючий орган США схвалив таблетки проти Covid виробництва Merck

09:11 24 грудень Київ, Україна





"Дозвіл надає додатковий варіант лікування від вірусу COVID-19 у вигляді таблеток, які можна приймати перорально", - заявила представниця FDA Патриція Каваццоні.



Таблетка, розроблена Merck, відома як MSD за межами США та Канади, приймається протягом п'яти днів з моменту появи симптомів і, як було показано, знижує кількість госпіталізацій та смертей від Covid на 30% серед людей із групи ризику.



FDA наголосило у своїй заяві, що таблетки Pfizer та Merck мають доповнювати, а не замінювати вакцини, які залишаються обов'язковим інструментом у боротьбі з коронавірусом.



У той час, як у клінічних випробуваннях було встановлено, що обидва методи лікування в цілому безпечні, більше потенційних побоювань було висловлено щодо таблеток Мерк, що називаються Молнупіравір.



FDA не дозволило приймати таблетки Merck людям віком до 18 років, тому що вони можуть вплинути на ріст кісток і хрящів.



Препарат також не рекомендується для вагітних жінок через потенційну шкоду для плода. Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) 23 грудня дозволило приймати таблетки проти Covid виробництва Merck "Дозвіл надає додатковий варіант лікування від вірусу COVID-19 у вигляді таблеток, які можна приймати перорально", - заявила представниця FDA Патриція Каваццоні.Таблетка, розроблена Merck, відома як MSD за межами США та Канади, приймається протягом п'яти днів з моменту появи симптомів і, як було показано, знижує кількість госпіталізацій та смертей від Covid на 30% серед людей із групи ризику.FDA наголосило у своїй заяві, що таблетки Pfizer та Merck мають доповнювати, а не замінювати вакцини, які залишаються обов'язковим інструментом у боротьбі з коронавірусом.У той час, як у клінічних випробуваннях було встановлено, що обидва методи лікування в цілому безпечні, більше потенційних побоювань було висловлено щодо таблеток Мерк, що називаються Молнупіравір.FDA не дозволило приймати таблетки Merck людям віком до 18 років, тому що вони можуть вплинути на ріст кісток і хрящів.Препарат також не рекомендується для вагітних жінок через потенційну шкоду для плода.



Вісім капсул Молнупіравіру приймають внутрішньо протягом п'яти днів, всього в упаковці 40 капсул.



У США було оплачено 3,1 мільйона курсів лікування Merck і 10 мільйонів курсів лікування Pfizer.



Молнупіравір вбудовується в геном вірусу, викликаючи мутації, що перешкоджають реплікації вірусу.