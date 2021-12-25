Реальна ефективність вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech становить 98%

18:32 19 квітень Київ, Україна

У ВООЗ заявили, що реальні показники ефективності вакцини Pfizer/BioNTech склали 98%, а не 95%, як заявлялося раніше.

Про це під час пресконференції повідомила епідеміолог, доктор медичних наук, експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я з реагування на епідемічні загрози Наталія Виноград.

"Перед введенням вакцини давали ефективність 95%, реальна її ефективність в країнах, де її використовують - 98 відсотків. Тобто показник кращий, але це характерно і для інших вакцин", - сказала вона.

Вона зазначила, що Pfizer належить до нових вакцин за технологією виробництва.

«Всі попередні вакцини містять антиген як основну діючу речовину, на яку утворюються антитіла у щепленої людини», - зазначила вона.

За словами Виноград, вакцина Pfizer містить «штучно створену матричну РНК».

«Тобто це не антиген, це генетична інформація, що запускає синтез антигену у вакцинованої людини, на який утворюються антитіла. Тобто це абсолютно новий принцип в захисті людини, в даному випадку від SARS-Cov-2. Ця вакцина використовується вперше», - зазначила епідеміолог.

Вакцина дуже інтенсивно використовується в Ізраїлі, США.

Йде розмова про впровадження її виробництва на інших платформах, в тому числі ЄС планує для себе організувати виробництво, оскільки потужності, які сьогодні існують, не забезпечують реальну потребу населення», - додала Виноград.

Також епідеміолог заявила, що у щеплених цією вакциною людей спостерігаються всі ті побічні ефекти, які були вказані виробником, нічого іншого немає.