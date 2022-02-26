Поділ країни на карантинні зони дає результати

Поділ на карантинні зони і дотримання карантинних обмежень відповідно до зони дають результати в боротьбі з пандемією. Про це президенту Володимиру Зеленському повідомили на селекторній нараді 5 жовтня, пише пресслужба глави держави.
"Так, в містах в "червоних" зонах зменшується динаміка захворюваності коронавірусною інфекцією", - йдеться в повідомленні.
Також на нараді обговорювалося питання доплат медикам. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що на виплати за вересень медустановам вже перерахували 670 млн грн, а договори з Нацслужбою здоров'я уклали 80% лікарень.
Президент закликав прискорити процес забезпечення підведеним киснем ліжкомісць у лікарнях.
"Станом на минулий і позаминулий селектор забезпеченість киснем ліжок хворих на COVID-19 була 40,7%, а наша мета - понад 80%", - сказав він, додавши, що існує проблема завантаженості лабораторій.
Зеленському повідомили, що необхідні документи готові, і уряд планує прийняти їх в п'ятницю, 9 жовтня.
"Я знаю, що Національна академія медичних наук прийняла рішення про виділення 500 ліжок для госпіталізації хворих коронавірусом в семи наукових установах Києва. Це важлива інформація, і уряд повинен активно співпрацювати, щоб ця допомога не була втрачена", - додав президент.
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