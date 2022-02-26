Поділ країни на карантинні зони дає результати

14:37 05 жовтень Київ, Україна

Поділ на карантинні зони і дотримання карантинних обмежень відповідно до зони дають результати в боротьбі з пандемією. Про це президенту Володимиру Зеленському повідомили на селекторній нараді 5 жовтня, пише пресслужба глави держави.