Радуцький: серед хворих на COVID-19 більше молодих і менше легкої форми перебігу хвороби

Сьогоднішня ситуація з пандемією в корені відрізняється від тієї, яка була рік тому. Причина цього - нові мутації коронавірусу, зокрема, "британський" штам.
Про це повідомив глава Комітету з питань здоров'я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.
За словами Радуцького, зараз важкий перебіг хвороби фіксують серед більш молодих людей. Крім того, зараз зменшується частка легких і безсимптомних форм, тоді як кількість госпіталізацій, навпаки, зростає.
Відзначимо, останні дослідження британських вчених підтвердили, що новий штам не тільки більш заразний, але і більш летальний - приблизно на 64%. В Україні британський вид вірусу виявили 4 березня в зразках, відібраних в Івано-Франківську за два тижні до цього.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у 6 792 осіб. Найбільше заражень у Житомирській області.
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