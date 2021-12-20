Радуцький: серед хворих на COVID-19 більше молодих і менше легкої форми перебігу хвороби

10:43 15 березень Київ, Україна

Сьогоднішня ситуація з пандемією в корені відрізняється від тієї, яка була рік тому. Причина цього - нові мутації коронавірусу, зокрема, "британський" штам.

Про це повідомив глава Комітету з питань здоров'я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.



За словами Радуцького, зараз важкий перебіг хвороби фіксують серед більш молодих людей. Крім того, зараз зменшується частка легких і безсимптомних форм, тоді як кількість госпіталізацій, навпаки, зростає.

"При такій же динаміці виявлення нових заражень в листопаді-грудні у нас не було такої кількості госпіталізацій. А сьогодні йде рекордний рівень за весь час епідемії в країні. Що ще хвилює - це багато летальних випадків. І я думаю, що все це якраз пов'язано з британським варіантом вірусу", - сказав він.

Відзначимо, останні дослідження британських вчених підтвердили, що новий штам не тільки більш заразний, але і більш летальний - приблизно на 64%. В Україні британський вид вірусу виявили 4 березня в зразках, відібраних в Івано-Франківську за два тижні до цього.



Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у 6 792 осіб. Найбільше заражень у Житомирській області.