Путін: я - як верховний головнокомандувач, зробив щеплення вакциною Sputnik V

12:58 30 червня Київ, Україна

Під час прямої лінії з росіянами, яку транслювали більшість кремлівських каналів, президент Росії Володимир Путін назвав вакцину, якою прищепився в кінці березня. Це вакцина Sputnik V

"Мене просили не говорити, якою вакциною я прищеплююсь... Коли я робив щеплення, у нас в обороті були дві: ЕпівакКорона і Sputnik V. Я виходив з того, що мені потрібно бути захищеним якомога довше і прийняв для себе рішення зробити щеплення Супутником V. Тим більше, що збройні сили у нас прищеплюються Супутником V, а я все-таки верховний головнокомандувач", - сказав він.

Він додав, що у нього не було побічних ефектів після першої дози, а після другої трохи піднялася температура тіла.



Також Путін заявив, що продовжує залишатися противником введення обов'язкової вакцинації.



"Я свого часу говорив, як ви пам'ятаєте, про те, що я не підтримую обов'язкову вакцинацію. І продовжую дотримуватися цієї ж точки зору", - сказав він.



При цьому він зазначив, що запобігти поширенню епідемії можна тільки за допомогою вакцинації.



За його словами, близько 23 млн громадян РФ вакцинували проти коронавірусу, трагічних наслідків щеплень не було.