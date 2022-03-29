Путін: я - як верховний головнокомандувач, зробив щеплення вакциною Sputnik V

Під час прямої лінії з росіянами, яку транслювали більшість кремлівських каналів, президент Росії Володимир Путін назвав вакцину, якою прищепився в кінці березня. Це вакцина Sputnik V.
Він додав, що у нього не було побічних ефектів після першої дози, а після другої трохи піднялася температура тіла.
Також Путін заявив, що продовжує залишатися противником введення обов'язкової вакцинації.
"Я свого часу говорив, як ви пам'ятаєте, про те, що я не підтримую обов'язкову вакцинацію. І продовжую дотримуватися цієї ж точки зору", - сказав він.
При цьому він зазначив, що запобігти поширенню епідемії можна тільки за допомогою вакцинації.
За його словами, близько 23 млн громадян РФ вакцинували проти коронавірусу, трагічних наслідків щеплень не було.
Також Путін заявив, що продовжує залишатися противником введення обов'язкової вакцинації.
"Я свого часу говорив, як ви пам'ятаєте, про те, що я не підтримую обов'язкову вакцинацію. І продовжую дотримуватися цієї ж точки зору", - сказав він.
При цьому він зазначив, що запобігти поширенню епідемії можна тільки за допомогою вакцинації.
За його словами, близько 23 млн громадян РФ вакцинували проти коронавірусу, трагічних наслідків щеплень не було.
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