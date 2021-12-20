Путін сподівається, що ВООЗ скоро схвалить російську вакцину Sputnik V

07:37 06 грудень Київ, Україна

Президент Росії Володимир Путін висловив сподівання на швидке схвалення вакцини проти коронавірусу Sputnik V Всесвітньою організацією охорони здоров'я, заявивши, що цей крок має важливе значення для розширення її глобальних постачань.



Під час відеодзвінка з Франческо Рокка, президентом Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, Путін сказав, що перевірка ВООЗ необхідна для поширення російської вакцини по всьому світу, включаючи безкоштовні постачання.



Російський лідер також заявив, що схвалення ВООЗ має відчинити двері для росіян та інших людей, яким було зроблено вакцинацію Sputnik V, для більш вільного пересування світом.



Навесні Путіну зробили щеплення Sputnik V, а минулого місяця йому зробили повторну вакцинацію Sputnik Light – однодозовою версією. Він також сказав, що прийняв експериментальну назальну версію Sputnik V через кілька днів після ревакцинації, додавши, що почувається добре та не відчуває побічних ефектів.



Інститут Гамалії, який розробив Sputnik V, заявив, що вакцина має бути ефективною проти омікронного варіанту COVID-19, але оголосив, що негайно розпочне роботу над її адаптацією для протидії новому варіанту.



Росія була першою країною у світі, що створила вакцину проти коронавірусу, запустивши Супутник V у серпні 2020 року. Але впровадження цієї вакцини досі дуже повільне, частково через суперечливі сигнали з боку російської влади.



В останні місяці Росія зіткнулася з найбільш смертоносним і найбільшим сплеском випадків коронавірусу, коли кількість інфекцій і смертей досягла рекордних значень і лише сповільнилася останні кілька тижнів.

За даними урядової цільової групи з коронавірусу, в Росії найвища підтверджена кількість загиблих від пандемії - понад 281 000 осіб. Але у звіті, опублікованому в п'ятницю державним статистичним агентством Росстат, в якому використовуються ширші критерії, загальна кількість смертей, пов'язаних з вірусами, у період з квітня 2020 року по жовтень 2021 року перевищила 537000 - майже вдвічі більше офіційних цифр.



Швидке схвалення Росією Супутника V викликало критику за кордоном, тому що на той час він був протестований лише на кількох десятках людей.



Росія активно просувала Sputnik V у всьому світі, але зіштовхнулася з труднощами при доставці обіцяної кількості. Країни Латинської Америки скаржилися на затримки із отриманням другої дози Sputnik V.



Всесвітня організація охорони здоров'я вивчає дані про російську вакцину Sputnik V у рамках процесу затвердження. Таке схвалення може прокласти шлях для включення вакцини в програму COVAX, яка постачає вакцини COVID-19 до багатьох країн світу залежно від потреби.