Відповідно до прийнятого рішення Урядової комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в регіонах, віднесених до червоної зони вводиться посилення карантинного режиму. Забороняється діяльність місць найбільшого скупчення людей, де підвищена небезпека зараження на коронавірус. До останньої віднесли Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.
Проти посилення карантину в місті виступила мерія Луцька
11:56 01 серпень Київ, Україна
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