Проти посилення карантину в місті виступила мерія Луцька

Відповідно до прийнятого рішення Урядової комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в регіонах, віднесених до червоної зони вводиться посилення карантинного режиму. Забороняється діяльність місць найбільшого скупчення людей, де підвищена небезпека зараження на коронавірус. До останньої віднесли Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.