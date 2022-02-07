Програма «є-підтримка» тепер поширюється й на підлітків віком 14-18 років

10:27 07 лютий Київ, Україна

В Україні 7 лютого набула чинності постанова Кабінету Міністрів, яка розширює дію державної програми «Підтримка» на підлітків віком від 14 років, вакцинованих проти Covid-19.



Відповідний документ оприлюднено на сайті уряду. Він вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 року.



«Пункт 2 після слів «облікової картки платника податків», доповнити словами та цифрами або віком від 14 років, які мають паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлені засобами Єдиного державного демографічного реєстру, якому присвоєно реєстраційний номер облікової картки», – йдеться у тексті постанови.



Витратити гроші можна не лише на подорожі, розваги чи книги. Додалися до списку дозволеного й освітні послуги. Електронні гроші можна сплатити, зокрема, за гуртки та секції.



Витратити «ковідну» тисячу можна на навчання у вишах чи професійних коледжах, харчування у навчальних закладах та проживання у гуртожитках. Крім того, вакциновані можуть купити інвентар для спорту, газети чи журнали та навіть канцелярію.



За останніми даними, українці вже витратили 2,5 млрд грн з програми «Підтримка».