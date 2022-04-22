Прогнози Степанова справдилися: сьогодні в Україні 15 331 новий випадок інфікування ковід

15331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 659 дітей і 606 медпрацівників.
Всього в Україні вже 677 189 випадків коронавірусу, з них 317 395 осіб одужали (напередодні - 9617), а 11717 українців померли (напередодні - 225).
Статистика коронавірусу по регіонах:
Київ - 64019 (+1 399)
Вінницька - 16370 (+386)
Волинська -22906 (+390)
Дніпропетровська - 33115 (+1 254)
Донецька - 21 344 (+476)
Житомирська - 27 926 (+558)
Закарпатська - 22 425 (+275)
Запорізька - 27226 (+898)
Івано-Франківська - 34045 (+636)
Київська - 34241 (+979)
Кіровоградська - 4706 (+149)
Луганська - 5925 (+132)
Львівська - 43611 (+737)
Миколаївська - 16731 (+502)
Одеська - 40 535 (+793)
Полтавська - 20204 (+525)
Рівненська - 29320 (+460)
Сумська - 25662 (+851)
Тернопільська - 26752 (+423)
Харківська - 53433 (+895)
Херсонська - 9345 (+204)
Хмельницька - 27703 (+589)
Черкаська - 20 668 (+842)
Чернівецька - 32 492 (+425)
Чернігівська - 16 485 (+553)
Всього в Україні вже 677 189 випадків коронавірусу, з них 317 395 осіб одужали (напередодні - 9617), а 11717 українців померли (напередодні - 225).
Статистика коронавірусу по регіонах:
Київ - 64019 (+1 399)
Вінницька - 16370 (+386)
Волинська -22906 (+390)
Дніпропетровська - 33115 (+1 254)
Донецька - 21 344 (+476)
Житомирська - 27 926 (+558)
Закарпатська - 22 425 (+275)
Запорізька - 27226 (+898)
Івано-Франківська - 34045 (+636)
Київська - 34241 (+979)
Кіровоградська - 4706 (+149)
Луганська - 5925 (+132)
Львівська - 43611 (+737)
Миколаївська - 16731 (+502)
Одеська - 40 535 (+793)
Полтавська - 20204 (+525)
Рівненська - 29320 (+460)
Сумська - 25662 (+851)
Тернопільська - 26752 (+423)
Харківська - 53433 (+895)
Херсонська - 9345 (+204)
Хмельницька - 27703 (+589)
Черкаська - 20 668 (+842)
Чернівецька - 32 492 (+425)
Чернігівська - 16 485 (+553)
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