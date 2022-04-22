Прогнози Степанова справдилися: сьогодні в Україні 15 331 новий випадок інфікування ковід

10:47 26 листопада Київ, Україна

15331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 659 дітей і 606 медпрацівників.



Всього в Україні вже 677 189 випадків коронавірусу, з них 317 395 осіб одужали (напередодні - 9617), а 11717 українців померли (напередодні - 225).



Статистика коронавірусу по регіонах:



Київ - 64019 (+1 399)

Вінницька - 16370 (+386)

Волинська -22906 (+390)

Дніпропетровська - 33115 (+1 254)

Донецька - 21 344 (+476)

Житомирська - 27 926 (+558)

Закарпатська - 22 425 (+275)

Запорізька - 27226 (+898)

Івано-Франківська - 34045 (+636)

Київська - 34241 (+979)

Кіровоградська - 4706 (+149)

Луганська - 5925 (+132)

Львівська - 43611 (+737)

Миколаївська - 16731 (+502)

Одеська - 40 535 (+793)

Полтавська - 20204 (+525)

Рівненська - 29320 (+460)

Сумська - 25662 (+851)

Тернопільська - 26752 (+423)

Харківська - 53433 (+895)

Херсонська - 9345 (+204)

Хмельницька - 27703 (+589)

Черкаська - 20 668 (+842)

Чернівецька - 32 492 (+425)

Чернігівська - 16 485 (+553)