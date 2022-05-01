Прогнози Goldman Sachs щодо вакцинації

У США вакцинація розпочнеться вже з середини грудня, в ЄС, Японії і Австралії - в травні, у Великобританії - в березні. А до вересня 2021 року вакциновано будуть близько 70% європейців.
Такий прогноз дає інвестиційний банк Goldman Sachs, повідомляє CNBC.
Економісти змоделювали графік вакцинації, спираючись на оцінки пропозиції вакцин провідних розробників Pfizer і BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax і Johnson & Johnson.
За прогнозом Goldman Sachs, першими отримають вакцину ті групи населення, які схильні до найвищого ризику в США. Це станеться вже в середині грудня. Користь від появи вакцини жителі США і Канади відчують в першому кварталі 2021 року. До цього часу вакцинацію пройде половина населення цих країн.
Ґрунтуючись на заяві глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен, економісти прогнозують, що Європейське агентство з лікарських засобів санкціонує вакцини до кінця цього року.
Масова вакцинація в ЄС, Японії і Австралії очікується в травні, у Великобританії - в березні.
У Goldman Sachs прогнозують, що не раніше жовтня наступного року має стартувати вакцинація дітей у віці до 12 років, після того, як ближче до середини року виробництво вакцин стане масовим.
Економісти змоделювали графік вакцинації, спираючись на оцінки пропозиції вакцин провідних розробників Pfizer і BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax і Johnson & Johnson.
За прогнозом Goldman Sachs, першими отримають вакцину ті групи населення, які схильні до найвищого ризику в США. Це станеться вже в середині грудня. Користь від появи вакцини жителі США і Канади відчують в першому кварталі 2021 року. До цього часу вакцинацію пройде половина населення цих країн.
Ґрунтуючись на заяві глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен, економісти прогнозують, що Європейське агентство з лікарських засобів санкціонує вакцини до кінця цього року.
Масова вакцинація в ЄС, Японії і Австралії очікується в травні, у Великобританії - в березні.
У Goldman Sachs прогнозують, що не раніше жовтня наступного року має стартувати вакцинація дітей у віці до 12 років, після того, як ближче до середини року виробництво вакцин стане масовим.
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