Продовжуємо так званий адаптивний карантин: Кабмін продовжив обмеження до 22 червня

Після заяви на брифінгу вранці 23 травня про неможливе перехід до другого етапу ослаблення карантинних обмежень в Києві, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов незабаром повідомив в Facebook про нові дані, які вже говорять про готовність столиці до пом'якшення карантину.
Київ може перейти до другого етапу зняття карантинних заходів, про це вдень 23 травня написав в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Декількома годинами раніше глава МОЗ заявив на брифінгу, що в столиці показник инцидентности поки не дозволяє перейти до другого етапу ослаблення карантинних обмежень, для цього кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів мало становити менше 12 на 100 тис. Населення.
За новими даними, рівень захворюваності в Києві зараз становить 11,7 на 100 тис. Жителів.
"Це означає, що Київ може переходити на другий етап виходу з карантину. Далі - справа за рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - підкреслив Степанов.
Влада столиці ще до уточнень міністра оголосили, що з 12.00 23 травня відновлює роботу в звичайному режимі громадський транспорт, відкриваються торговельні заклади площею до 1000 м², а з 25 травня знову почне ходити метро.
Мер Києва Віталій Кличко просив Кабінет Міністрів дозволити столиці почати другий етап ослаблення карантинних обмежень з 23 травня.
Карантин в Україні діє з 12 березня. Через поширення коронавирусной інфекції COVID-19 заборонили масові заходи, закрили торгові центри, магазини (крім продуктових і аптек), ресторани, кафе, спортивні зали, салони краси, а також обмежили роботу транспорту. У Києві, Харкові та Дніпрі 17 березня закрили метро. Обмежувальні заходи повинні були діяти до 24 квітня, потім їх двічі продовжували: спочатку - до 11 травня, потім - до 22 травня. З 11 травня в Україні почалося пом'якшення карантину.
20 травня Кабмін продовжив обмеження до 22 червня, але ввів так званий адаптивний карантин.
Київ може перейти до другого етапу зняття карантинних заходів, про це вдень 23 травня написав в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Декількома годинами раніше глава МОЗ заявив на брифінгу, що в столиці показник инцидентности поки не дозволяє перейти до другого етапу ослаблення карантинних обмежень, для цього кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів мало становити менше 12 на 100 тис. Населення.
За новими даними, рівень захворюваності в Києві зараз становить 11,7 на 100 тис. Жителів.
"Це означає, що Київ може переходити на другий етап виходу з карантину. Далі - справа за рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - підкреслив Степанов.
Влада столиці ще до уточнень міністра оголосили, що з 12.00 23 травня відновлює роботу в звичайному режимі громадський транспорт, відкриваються торговельні заклади площею до 1000 м², а з 25 травня знову почне ходити метро.
Мер Києва Віталій Кличко просив Кабінет Міністрів дозволити столиці почати другий етап ослаблення карантинних обмежень з 23 травня.
Карантин в Україні діє з 12 березня. Через поширення коронавирусной інфекції COVID-19 заборонили масові заходи, закрили торгові центри, магазини (крім продуктових і аптек), ресторани, кафе, спортивні зали, салони краси, а також обмежили роботу транспорту. У Києві, Харкові та Дніпрі 17 березня закрили метро. Обмежувальні заходи повинні були діяти до 24 квітня, потім їх двічі продовжували: спочатку - до 11 травня, потім - до 22 травня. З 11 травня в Україні почалося пом'якшення карантину.
20 травня Кабмін продовжив обмеження до 22 червня, але ввів так званий адаптивний карантин.
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