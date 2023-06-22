Продовжуємо так званий адаптивний карантин: Кабмін продовжив обмеження до 22 червня

14:38 23 травня Київ, Україна

Після заяви на брифінгу вранці 23 травня про неможливе перехід до другого етапу ослаблення карантинних обмежень в Києві, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов незабаром повідомив в Facebook про нові дані, які вже говорять про готовність столиці до пом'якшення карантину.

Київ може перейти до другого етапу зняття карантинних заходів, про це вдень 23 травня написав в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Декількома годинами раніше глава МОЗ заявив на брифінгу, що в столиці показник инцидентности поки не дозволяє перейти до другого етапу ослаблення карантинних обмежень, для цього кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів мало становити менше 12 на 100 тис. Населення.

За новими даними, рівень захворюваності в Києві зараз становить 11,7 на 100 тис. Жителів.

"Це означає, що Київ може переходити на другий етап виходу з карантину. Далі - справа за рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - підкреслив Степанов.

Влада столиці ще до уточнень міністра оголосили, що з 12.00 23 травня відновлює роботу в звичайному режимі громадський транспорт, відкриваються торговельні заклади площею до 1000 м², а з 25 травня знову почне ходити метро.

Мер Києва Віталій Кличко просив Кабінет Міністрів дозволити столиці почати другий етап ослаблення карантинних обмежень з 23 травня.

Карантин в Україні діє з 12 березня. Через поширення коронавирусной інфекції COVID-19 заборонили масові заходи, закрили торгові центри, магазини (крім продуктових і аптек), ресторани, кафе, спортивні зали, салони краси, а також обмежили роботу транспорту. У Києві, Харкові та Дніпрі 17 березня закрили метро. Обмежувальні заходи повинні були діяти до 24 квітня, потім їх двічі продовжували: спочатку - до 11 травня, потім - до 22 травня. З 11 травня в Україні почалося пом'якшення карантину.

20 травня Кабмін продовжив обмеження до 22 червня, але ввів так званий адаптивний карантин.