Приріст COVID-захворювань в Україні звично знизився на вихідних

Так зване «недільне» зниження кількості нових випадків COVID-захворювань стало вже передбачуваним. За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу суботу було виявлено всього 484 нових випадки зараження коронавірусом. Приріст впав майже в два рази в порівнянні з показником за п'ятницю, 30 липня.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.
Всього за період пандемії в Україні
- захворіли 2 253 269 осіб,
- одужали 2 186 994 особи,
- летальних випадків - 52 951.
Відзначимо, що на цьому тижні в Україні спостерігалося зростання захворюваності на коронавірус. За 29 липня було виявлено рекордну кількість нових хворих за місяць - майже тисяча.
Нагадаємо, з серпня в Україні повернуть ПЛР-тестування для невакцинованих при в'їзді в країну. А для людей, які в'їжджають з Індії і Росії - 14-денну ізоляцію.
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