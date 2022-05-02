Приріст COVID-захворювань в Україні звично знизився на вихідних

11:41 01 серпня Київ, Україна

Так зване «недільне» зниження кількості нових випадків COVID-захворювань стало вже передбачуваним. За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу суботу було виявлено всього 484 нових випадки зараження коронавірусом. Приріст впав майже в два рази в порівнянні з показником за п'ятницю, 30 липня.

"Серед нових випадків: дітей - 16, медпрацівників - 7. Також за минулу добу: госпіталізовано - 473 людини, летальних випадків - 6, одужали - 131 особа", - йдеться в повідомленні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.

Всього за період пандемії в Україні

захворіли 2 253 269 осіб,

одужали 2 186 994 особи,

летальних випадків - 52 951.

Відзначимо, що на цьому тижні в Україні спостерігалося зростання захворюваності на коронавірус. За 29 липня було виявлено рекордну кількість нових хворих за місяць - майже тисяча.

Нагадаємо, з серпня в Україні повернуть ПЛР-тестування для невакцинованих при в'їзді в країну. А для людей, які в'їжджають з Індії і Росії - 14-денну ізоляцію.