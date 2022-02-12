Приріст COVID-захворювань в Україні почав знижуватися

10:24 12 лютий Київ, Україна

Можливо, небувале раніше зростання захворювань на коронавірус піде тепер на спад. У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що Україна вже вийшла на пік COVID-хвилі.

За повідомленням прес-служби МОЗ за п'ятницю, 11 лютого, в Україні було виявлено 38 212 нових випадків зараження коронавірусом, 265 людей за добу померли.

Також минулої доби:

госпіталізовано – 3 753 осіб;

летальних випадків -265;

одужав – 19 943 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіло - 4501182 осіб;

одужав – 3 770 769 осіб;

летальних випадків – 102 403;

проведено ПЛР-тестів – 18 993 661.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

Київ – 4229;

Вінницька область – 720;

Волинська область – 1060;

Дніпропетровська область – 2596;

Донецька область – 1808;

Житомирська область – 1489;

Закарпатська область – 795;

Запорізька область – 1276;

Івано-Франківська область – 791;

Київська область – 1326;

Кіровоградська область – 487;

Луганська область – 783;

Львівська область – 2351;

Миколаївська область – 1013;

Одеська область – 3670;

Полтавська область – 1407;

Рівненська область – 1145;

Сумська область – 1671;

Тернопільська область – 813;

Харківська область – 1736;

Херсонська область – 1604;

Хмельницька область – 1813;

Черкаська область – 1246;

Чернівецька область – 789;

Чернігівська область - 1594.

Нагадаємо, напередодні МОЗ повідомляло про 41 тисячу хворих за добу та 236 летальних випадків.