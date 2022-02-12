Приріст COVID-захворювань в Україні почав знижуватися

Можливо, небувале раніше зростання захворювань на коронавірус піде тепер на спад. У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що Україна вже вийшла на пік COVID-хвилі.
За повідомленням прес-служби МОЗ за п'ятницю, 11 лютого, в Україні було виявлено 38 212 нових випадків зараження коронавірусом, 265 людей за добу померли.
Також минулої доби:
- госпіталізовано – 3 753 осіб;
- летальних випадків -265;
- одужав – 19 943 осіб.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло - 4501182 осіб;
- одужав – 3 770 769 осіб;
- летальних випадків – 102 403;
- проведено ПЛР-тестів – 18 993 661.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
- Київ – 4229;
- Вінницька область – 720;
- Волинська область – 1060;
- Дніпропетровська область – 2596;
- Донецька область – 1808;
- Житомирська область – 1489;
- Закарпатська область – 795;
- Запорізька область – 1276;
- Івано-Франківська область – 791;
- Київська область – 1326;
- Кіровоградська область – 487;
- Луганська область – 783;
- Львівська область – 2351;
- Миколаївська область – 1013;
- Одеська область – 3670;
- Полтавська область – 1407;
- Рівненська область – 1145;
- Сумська область – 1671;
- Тернопільська область – 813;
- Харківська область – 1736;
- Херсонська область – 1604;
- Хмельницька область – 1813;
- Черкаська область – 1246;
- Чернівецька область – 789;
- Чернігівська область - 1594.
Нагадаємо, напередодні МОЗ повідомляло про 41 тисячу хворих за добу та 236 летальних випадків.
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