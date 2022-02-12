Приріст COVID-захворювань в Україні почав знижуватися

10:24 12 лютий Київ, Україна

Можливо, небувале раніше зростання захворювань на коронавірус піде тепер на спад. У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що Україна вже вийшла на пік COVID-хвилі.

За повідомленням прес-служби МОЗ за п'ятницю, 11 лютого, в Україні було виявлено 38 212 нових випадків зараження коронавірусом, 265 людей за добу померли.

Також минулої доби:

  • госпіталізовано – 3 753 осіб;
  • летальних випадків -265;
  • одужав – 19 943 осіб.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло - 4501182 осіб;
  • одужав – 3 770 769 осіб;
  • летальних випадків – 102 403;
  • проведено ПЛР-тестів – 18 993 661.

Кількість захворювань у регіонах на добу:

  • Київ – 4229;
  • Вінницька область – 720;
  • Волинська область – 1060;
  • Дніпропетровська область – 2596;
  • Донецька область – 1808;
  • Житомирська область – 1489;
  • Закарпатська область – 795;
  • Запорізька область – 1276;
  • Івано-Франківська область – 791;
  • Київська область – 1326;
  • Кіровоградська область – 487;
  • Луганська область – 783;
  • Львівська область – 2351;
  • Миколаївська область – 1013;
  • Одеська область – 3670;
  • Полтавська область – 1407;
  • Рівненська область – 1145;
  • Сумська область – 1671;
  • Тернопільська область – 813;
  • Харківська область – 1736;
  • Херсонська область – 1604;
  • Хмельницька область – 1813;
  • Черкаська область – 1246;
  • Чернівецька область – 789;
  • Чернігівська область - 1594.

Нагадаємо, напередодні МОЗ повідомляло про 41 тисячу хворих за добу та 236 летальних випадків.