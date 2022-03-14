Приріст COVID-захворюваності в Україні за добу подвоївся

08:58 15 червня Київ, Україна

В Україні стало традиційним зниження виявлених випадків COVID-захворюваності на вихідні, тому збільшення їхньої кількості з понеділка не дивує. Так, за повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров'я, за минулий понеділок зафіксували 1014 нових випадків коронавірусу, що вдвічі більше вчорашнього показника. При цьому госпіталізовано за добу менше, ніж напередодні - 401 людина.

"15 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1 014 нових випадків захворювання на COVID-19", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Також за минулу добу:

госпіталізовані - 401 особа;

летальних випадків - 77;

одужали - 5511 осіб;

протестовано: методом ПЛР - 32 313 осіб, методом ІФА - 10 428 осіб, експрес-тестами - 211 991 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 224 992 особи;

одужали - 2 136 176 осіб;

летальних випадків - 51 769;

проведено ПЛР-тестів - 10 548 499.

Серед захворілих за минулу добу - 43 дитини і 51 медпрацівник.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ - 243 випадки;

Вінницька область - 17 випадків;

- 17 випадків; Волинська область - 15 випадків;

Дніпропетровська область - 82 випадки;

Донецька область - 61 випадок;

Житомирська область - 9 випадків;

Закарпатська область - 16 випадків;

Запорізька область - 52 випадки;

Івано-Франківська область - 9 випадків;

Київська область - 51 випадок;

Кіровоградська область - 10 випадків;

Луганська область - 24 випадки;

Львівська область - 34 випадки;

Миколаївська область - 45 випадків;

Одеська область - 48 випадків;

Полтавська область - 38 випадків;

Рівненська область - 29 випадків;

Сумська область - 19 випадків;

Тернопільська область - 12 випадків;

Харківська область - 60 випадків;

Херсонська область - 8 випадків;

Хмельницька область - 60 випадків;

Черкаська область - 44 випадки;

Чернівецька область - 19 випадків;

Чернігівська область - 9 випадків.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що приріст COVID впав до мінімуму з початку року. За добу зафіксували 420 випадків.

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