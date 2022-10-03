Приріст захворюваності в Україні знизився до 5 572 випадків

09:30 08 березня Київ, Україна

У МОЗ розповіли про зниження захворюваності на поточних вихідних, так, станом на ранок 8 березня в Україні зафіксовано 5 572 нових випадки інфікування коронавірусом.



Як повідомляється, за минулу добу госпіталізовано 2136 хворих. При цьому 1734 людини одужали, а 106 - померли.



За добу проведено 23 227 тестувань (в тому числі методом ПЛР - 15115, методом ІФА - 2011, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 6101). Днем раніше - 46 304.



За весь час пандемії в України:



захворіли - 1406800 осіб;

одужали - 1198254 пацієнти;

летальних випадків - 27128;

проведено ПЛР-тестів - 7141341.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.



Добовий приріст по регіонах:



Київ - 286

Вінницька область - 578

Волинська область - 83

Дніпропетровська область - 212

Донецька область - 92

Житомирська область - 570

Закарпатська область - 307

Запорізька область - 58

Івано-Франківська область - 508

Київська область - 351

Кіровоградська область - 4

Луганська область - 10

Львівська область - 507

Миколаївська область - 220

Одеська область - 298

Полтавська область - 94

Рівненська область - 62

Сумська область - 139

Тернопільська область - 236

Харківська область - 184

Херсонська область - 34

Хмельницька область - 166

Черкаська область - 86

Чернівецька область - 447

Чернігівська область - 40