Приріст захворюваності в Україні знизився до 5 572 випадків

У МОЗ розповіли про зниження захворюваності на поточних вихідних, так, станом на ранок 8 березня в Україні зафіксовано 5 572 нових випадки інфікування коронавірусом.
Як повідомляється, за минулу добу госпіталізовано 2136 хворих. При цьому 1734 людини одужали, а 106 - померли.
За добу проведено 23 227 тестувань (в тому числі методом ПЛР - 15115, методом ІФА - 2011, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 6101). Днем раніше - 46 304.
За весь час пандемії в України:
захворіли - 1406800 осіб;
одужали - 1198254 пацієнти;
летальних випадків - 27128;
проведено ПЛР-тестів - 7141341.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.
Добовий приріст по регіонах:
Київ - 286
Вінницька область - 578
Волинська область - 83
Дніпропетровська область - 212
Донецька область - 92
Житомирська область - 570
Закарпатська область - 307
Запорізька область - 58
Івано-Франківська область - 508
Київська область - 351
Кіровоградська область - 4
Луганська область - 10
Львівська область - 507
Миколаївська область - 220
Одеська область - 298
Полтавська область - 94
Рівненська область - 62
Сумська область - 139
Тернопільська область - 236
Харківська область - 184
Херсонська область - 34
Хмельницька область - 166
Черкаська область - 86
Чернівецька область - 447
Чернігівська область - 40
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