Приріст COVID-захворюваності в Україні знижується вже два дні

Як повідомили сьогодні, 29 травня, в Міністерстві охорони здоров'я, в Україні другий день йде зниження приросту захворюваності на коронавірус. Так, за минулу добу в країні було клінічно підтверджено 3 096 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) і Запорізькій (170) областях.
Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок суботи склала 2 199 769 осіб, 50 388 пацієнтів померли, 2 030 415 осіб одужали.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
- Київ - 377
- Вінницька область - 58
- Волинська область - 87
- Дніпропетровська область - 261
- Донецька область - 120
- Житомирська область - 77
- Закарпатська область - 62
- Запорізька область - 170
- Івано-Франківська область - 65
- Київська область - 197
- Кіровоградська область - 31
- Луганська область - 31
- Львівська область - 231
- Миколаївська область - 141
- Одеська область - 167
- Полтавська область - 106
- Рівненська область - 156
- Сумська область - 106
- Тернопільська область - 57
- Харківська область - 169
- Херсонська область - 77
- Хмельницька область - 76
- Черкаська область - 129
- Чернівецька область - 62
- Чернігівська область - 83
Нагадаємо, 29 травня в Україні відкривають три нові центри масової COVID-вакцинації - в Києві, Одесі та Львові. Вони будуть працювати у вихідні дні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі