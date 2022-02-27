Приріст COVID-захворюваності в Україні знижується вже два дні

08:57 29 травень Київ, Україна

Як повідомили сьогодні, 29 травня, в Міністерстві охорони здоров'я, в Україні другий день йде зниження приросту захворюваності на коронавірус. Так, за минулу добу в країні було клінічно підтверджено 3 096 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

"Серед захворілих - 144 дитини і 55 медпрацівників. Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 309 осіб; летальних випадків - 156; одужали - 10 199 осіб", - йдеться в повідомленні.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) і Запорізькій (170) областях.

Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок суботи склала 2 199 769 осіб, 50 388 пацієнтів померли, 2 030 415 осіб одужали.

Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:

Київ - 377

Вінницька область - 58

- 58 Волинська область - 87

Дніпропетровська область - 261

Донецька область - 120

Житомирська область - 77

Закарпатська область - 62

Запорізька область - 170

Івано-Франківська область - 65

Київська область - 197

Кіровоградська область - 31

Луганська область - 31

Львівська область - 231

Миколаївська область - 141

Одеська область - 167

Полтавська область - 106

Рівненська область - 156

Сумська область - 106

Тернопільська область - 57

Харківська область - 169

Херсонська область - 77

Хмельницька область - 76

Черкаська область - 129

Чернівецька область - 62

Чернігівська область - 83

Нагадаємо, 29 травня в Україні відкривають три нові центри масової COVID-вакцинації - в Києві, Одесі та Львові. Вони будуть працювати у вихідні дні.