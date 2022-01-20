Приріст захворюваності на COVID-19 в Україні трохи знизився

Відповідно до зведення, яке опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в Україні підтверджено 2107 нових випадків інфікування вірусом COVID-19. Загальна кількість хворих на коронавірус з початку пандемії становить 135 894 особи.

При цьому одужали вже 62 227 українців (напередодні - 578), а померли 2 846 (напередодні - 35).

Статистика коронавірусу по регіонах: Вінницька обл - 4375 (+51) Волинська обл - 5828 (+37) Дніпропетровська обл - 2697 (+72) Донецька обл - 1627 (+36) Житомирська обл - 3678 (+56) Закарпатська обл - 8049 (+61) Запорізька обл - 1882 (+34) Івано-Франківська обл - 10187 (+176) Кіровоградська обл - 854 (8) Київ - 15032 (+240) Київська обл - 6192 (+87) Львівська обл - 15695 (+188) Луганська обл - 431 (+16) Миколаївська обл - 1581 (+77) Одеська обл - 8380 (+120) Полтавська обл - 945 (+29) Рівненська обл - 9660 (+26) Сумська обл - 1858 (+89) Тернопільська обл - 7225 (+158) Харківська обл - 10833 (+141) Херсонська обл - 496 (32) Хмельницька обл - 3100 (+121) Чернівецька обл - 11109 (+151) Черкаська обл - 1894 (45) Чернігівська обл - 2286 (+56)

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, на що витратять гроші від Світового банку. Більш ніж 30 млн доларів будуть використані на переобладнання та навчання персоналу відділень екстреної медичної допомоги, придбання обладнання та витратних матеріалів для запобігання COVID-19.

У світі вже більше ніж 27 млн випадків COVID-19