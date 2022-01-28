Приблизно 10 країн все ще чекають вакцину від COVID - ВООЗ

У деяких країнах не ведеться суперечок про те, яка вакцина від коронавірусу є кращою, вакцини просто немає.
Про це поінформували у Всесвітній організації здоров'я, повідомляє AP.
У ВООЗ відзначили, що приблизно 10 країн в світі все ще чекають поставки перших партій вакцин проти коронавірусу, більшість з цих країн перебувають в Африці: на неї припадає лише 1% вакцин проти COVID-19, які вводять в усьому світі.
Останніми в черзі за препаратом проти коронавірусу стоять п'ять країн: Чад, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея і Танзанія.
Чому виникла проблема з вакцинами
Відзначають, що через затримку і нестачу вакцин африканські країни ще більше відстають від решти світу в розгортанні кампаній з імунізації населення проти COVID-19. Деякі країни заявили, що у них немає інфраструктури, необхідної для зберігання вакцин.
У ВООЗ відзначили, що приблизно 10 країн в світі все ще чекають поставки перших партій вакцин проти коронавірусу, більшість з цих країн перебувають в Африці: на неї припадає лише 1% вакцин проти COVID-19, які вводять в усьому світі.
Останніми в черзі за препаратом проти коронавірусу стоять п'ять країн: Чад, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея і Танзанія.
Чому виникла проблема з вакцинами
Відзначають, що через затримку і нестачу вакцин африканські країни ще більше відстають від решти світу в розгортанні кампаній з імунізації населення проти COVID-19. Деякі країни заявили, що у них немає інфраструктури, необхідної для зберігання вакцин.
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