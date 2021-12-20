Президент Зеленський не рекомендує тривалий карантин

Сьогодні, під час планової селекторної наради з представниками уряду та правоохоронних органів, президент Володимир Зеленський заявив, що не варто поки продовжувати карантин більш ніж на місяць.
У відповідь міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що вже розроблено постанову зі змінами про існування карантину в Україні в цілому.
Згідно з документом, регіони будуть розділені на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону", де будуть діяти чіткі критерії щодо обмежень.
Обмежувальні заходи будуть вводити в залежності від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області.
Відзначимо, на сьогоднішній день в Україні діє адаптивний карантин, який продовжено до 31 липня.
У той же час в деяких регіонах місцева влада послаблюють обмеження. Наприклад, напередодні пом'якшили карантин на Закарпатті та на Волині.
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