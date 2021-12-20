Президент Зеленський не рекомендує тривалий карантин

Сьогодні, під час планової селекторної наради з представниками уряду та правоохоронних органів, президент Володимир Зеленський заявив, що не варто поки продовжувати карантин більш ніж на місяць.

"Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, треба діяти за розвитком ситуації. Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не більше ", - сказав глава держави.

У відповідь міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що вже розроблено постанову зі змінами про існування карантину в Україні в цілому.

Згідно з документом, регіони будуть розділені на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону", де будуть діяти чіткі критерії щодо обмежень.

Обмежувальні заходи будуть вводити в залежності від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області.

Відзначимо, на сьогоднішній день в Україні діє адаптивний карантин, який продовжено до 31 липня.

У той же час в деяких регіонах місцева влада послаблюють обмеження. Наприклад, напередодні пом'якшили карантин на Закарпатті та на Волині.