Президент США заявив, що готовий стати першим вакцинованих від COVID-19

11:25 23 липень Київ, Україна

Президент США дотримується ідеї про необхідність вакцинації від коронавирусной інфекції. Він заявив, що готовий першим з усіх американців отримати щеплення після повного закінчення її розробки.

Журналіст одного з телевізійних каналів США поставив запитання про те, чи готовий президент стати першим з американців, кому буде зроблено щеплення від коронавируса.

"Ви знаєте, як це буває. Якщо я буду першим, все скажуть:" Він такий егоїст, що захотів отримати вакцину першим ", - відповів президент США.

За його словами, інші визнають, що це був би "дуже сміливий вчинок". "Якщо від мене захочуть цього, якщо вважатимуть, що це правильно, я б абсолютно точно став першим або останнім, кому її введуть", - додав Трамп.

Раніше він розповів, скільки в США зробили тестів на коронавірус. "Сьогодні кількість зроблених у нас тестів перевищило 50 млн, це набагато більше, ніж в будь-якій іншій країні світу. Індія з 20 млн тестами на другому місці, але у нас - 50 млн", - сказав Трамп.