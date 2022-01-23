Прем'єр Нової Зеландії скасувала своє весілля через карантин

14:57 23 січень Київ, Україна

Багато списів зламано навколо теми карантину. Є країни, де обрані чиновники під час загальної заборони дозволяють собі банкети та вечірки. Це не додає їм рейтингів.

Прем'єр-міністру Нової Зеландії Джасінді Ардерн не загрожує падіння рейтингу. Як повідомило агентство Reuters, звертаючись до народу напередодні введення в країні нових карантинних обмежень, глава уряду оголосила про відміну через карантин власного весілля.

З понеділка, 24 січня, у Новій Зеландії через повсюдне поширення штаму Омікрон з вводиться червоний рівень реагування, а це означає, що вимоги карантину та дотримання маскового режиму будуть жорсткішими.

У країні діятиме обмеження на збори для проведення сімейних святкувань до 25 осіб.

"Щодо мене, то моє весілля не відбудеться, але я лише приєднуюсь до тих жителів Нової Зеландії, які вже зіткнулися з подібним внаслідок пандемії. Таке життя", - з усмішкою сказала Джасінда Ардерн.

Саме те, що глава уряду не відокремлює себе ні в чому від народу, її авторитет серед населення невпинно зростає.