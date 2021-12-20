Правозахисники назвали безрозсудним вихід США з ВООЗ

Вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) є безрозсудним кроком, спрямованим на підрив роботи даної організації. Про це заявила в середу правозахисна організація Amnesty International.
"Це безглузда спроба підірвати роботу Всесвітньої організації охорони здоров'я в розпал глобальної пандемії. Оскільки COVID- 19 все ще охоплює багато американських штати, адміністрація Трампа використовує життя людей як пішаки в непродуманном політичному маневрі ", - зазначила представник Amnesty International Саніта Ембаст.
Дане рішення, за її словами, негативно позначиться на зусиллях різних країн по боротьбі з поширенням нового коронавируса. "Тільки якщо міжнародне співтовариство буде координувати свої дії, ми зможемо взяти цей вірус під контроль і забезпечити кожному доступ до адекватної медичної допомоги", - додала вона.
"Президент Трамп звинуватив ВООЗ в неправильному підході до боротьби з пандемією. США повинні взаємодіяти з організацією , а не відступати в цей ключовий момент ", - підкреслила Ембаст. Подібний приклад виходу з міжнародних організацій і договорів, на її думку, є нелюдським і може негативно позначитися на гарантії прав і свобод людей в усьому світі. "Ми закликаємо адміністрацію Трампа переглянути своє рішення і продемонструвати, що США як і раніше прихильні підтримання громадського охорони здоров'я в усьому світі", - уклала вона.
Сьомого липня офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік повідомив журналістам, що США інформували генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша про вихід з ВООЗ з 6 липня 2021 року. Дюжаррік зазначив, що генсек ООН повинен буде перевірити, чи виконали США всі умови, передбачені процедурою виходу з організації. Дані умови, за його словами, включають попередження про вихід за один рік і повне погашення фінансових зобов'язань перед організацією.
Президент США Дональд Трамп 29 травня оголосив, що Вашингтон має намір повністю припинити відносини з ВООЗ, оскільки її керівництво відмовилося від проведення перетворень, на яких наполягала американська адміністрація. При цьому Трамп в черговий раз звинуватив ВООЗ в тому, що вона нібито виявилася під повним контролем Китаю. За версією Трампа, влада КНР і керівництво ВООЗ не вжили належних заходів у зв'язку з поширенням нового коронавируса.
"Це безглузда спроба підірвати роботу Всесвітньої організації охорони здоров'я в розпал глобальної пандемії. Оскільки COVID- 19 все ще охоплює багато американських штати, адміністрація Трампа використовує життя людей як пішаки в непродуманном політичному маневрі ", - зазначила представник Amnesty International Саніта Ембаст.
Дане рішення, за її словами, негативно позначиться на зусиллях різних країн по боротьбі з поширенням нового коронавируса. "Тільки якщо міжнародне співтовариство буде координувати свої дії, ми зможемо взяти цей вірус під контроль і забезпечити кожному доступ до адекватної медичної допомоги", - додала вона.
"Президент Трамп звинуватив ВООЗ в неправильному підході до боротьби з пандемією. США повинні взаємодіяти з організацією , а не відступати в цей ключовий момент ", - підкреслила Ембаст. Подібний приклад виходу з міжнародних організацій і договорів, на її думку, є нелюдським і може негативно позначитися на гарантії прав і свобод людей в усьому світі. "Ми закликаємо адміністрацію Трампа переглянути своє рішення і продемонструвати, що США як і раніше прихильні підтримання громадського охорони здоров'я в усьому світі", - уклала вона.
Сьомого липня офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік повідомив журналістам, що США інформували генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша про вихід з ВООЗ з 6 липня 2021 року. Дюжаррік зазначив, що генсек ООН повинен буде перевірити, чи виконали США всі умови, передбачені процедурою виходу з організації. Дані умови, за його словами, включають попередження про вихід за один рік і повне погашення фінансових зобов'язань перед організацією.
Президент США Дональд Трамп 29 травня оголосив, що Вашингтон має намір повністю припинити відносини з ВООЗ, оскільки її керівництво відмовилося від проведення перетворень, на яких наполягала американська адміністрація. При цьому Трамп в черговий раз звинуватив ВООЗ в тому, що вона нібито виявилася під повним контролем Китаю. За версією Трампа, влада КНР і керівництво ВООЗ не вжили належних заходів у зв'язку з поширенням нового коронавируса.
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