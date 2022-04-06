Уряд США прийняв рішення використовувати препарат "Бамланівімаб"

12:23 10 листопада Київ, Україна

Уряд США зараз проводить додаткове тестування препарату "Бамланівімаб", виробництва фірми Eli Lilly. Eli Lilly сьогодні - провідна інноваційна фармацевтична корпорація, заснована ще в 1876 р.



FDA схвалило експериментальний препарат "Бамланівімаб" для лікування пацієнтів від 12 років і старше з легкою або середньою формою COVID-19, що не вимагають госпіталізації. Препарат вводиться в організм хворого через крапельницю один раз.



Перші результати тестувань свідчать про те, що "Бамланівімаб" може допомогти швидше очистити організм від вірусу і, можливо, скоротити ймовірність госпіталізації у людей з легким і середнім ступенем COVID-19.



Відзначається, що терапія зараз проходить додаткове тестування, щоб встановити її безпеку і ефективність.



У той самий час відзначається, що тільки один препарат - "Ремдесивір" від Gilead Sciences - має повне схвалення FDA для лікування COVID-19. Урядові рекомендації з лікування цієї хвороби також включають "Дексаметазон" та інші стероїди для деяких тяжкохворих госпіталізованих пацієнтів.