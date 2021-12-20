Правда і міфи про можливу госпіталізацію після вакцинації

12:11 22 листопад Київ, Україна

В останні тижні через масштабний спалах Covid-19 в Україні утворилися довгі черги під пунктами щеплень. Аргумент про те, що щеплення різко знижує ймовірність госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби, досі не діяв на більшість таких людей. Цього разу охочі вакцинуватися вишикувалися через суворі обмеження, накладені владою на осіб без щеплення. Вони не мають змоги користуватися громадським транспортом, відвідувати магазини та розважальні заклади, декого обмежили й у праві на роботу.



Однак і зараз кількість невакцинованих дорослих в Україні сягає 60%. «Залізобетонним» аргументом решти антивакцинаторів залишається факт: щеплені люди теж хворіють.



Теорія захисту



Усі схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я вакцини від коронавірусу захищають від тяжкого перебігу інфекції, ускладнень та смерті. Однак щеплені все одно можуть захворіти та заразити оточення.



Останні дослідження показують, що дві дози AstraZeneca захищають від тяжкої хвороби та госпіталізації з ефективністю 92% для штаму Дельта; Pfizer має ефективність 93,7% проти тяжкого перебігу захворювання, проти зараження штамом «Дельта» – на 88%; ефективність CoronaVac становить 65,9% у запобіганні захворюванню на штам «Дельта», 87,5% у запобіганні госпіталізації та 86,3% у запобіганні смерті від коронавірусу.



Крім того, важливо пам'ятати, що імунний захист формується через 14 днів після уколу.



Викривлена статистика



У розпал нового сплеску епідемії у Франції було подолано символічну віху: тепер у реанімації країни щодня надходить більше вакцинованих людей з тяжкою формою Covid-19, ніж невакцинованих. Такі цифри не вигадка окремих супротивників вакцинації, підтверджує Le Figaro.



За офіційними даними, 31 жовтня до лікарень було направлено 26 вакцинованих проти 23 невакцинованих.



«От і нова кістка, кинута «антиваксам». Деякі вбачають у цьому очевидний доказ того, що вакцини не працюють. Чи це нормально, що вакцинованих зараз у лікарні більше, ніж невакцинованих?», – йдеться у статті.



Це нормально, стверджують автори матеріалу. «Як це зазвичай буває в науці, вилучення необроблених даних без включення їх до контексту вводить в оману. У переважно щепленій популяції, де вакцина не запобігає 100% виникненню важких форм (а лише приблизно на 90%), очікується, що частка госпіталізованих щеплених людей, ймовірно, буде більшою, ніж частка нещеплених. До того ж, якби 100% популяції було вакциновано, то вийшло б, що 100% госпіталізованих було б щеплено», – пояснює видання.



DREES (статистична служба, відповідальна за питання охорони здоров'я та соціальної політики) наголошує, що «невакциновані люди потрапляють до лікарень у дев'ять разів частіше, ніж повністю вакциновані». За даними організації, на 1 млн невакцинованих людей 29 осіб було госпіталізовано до реанімації порівняно з трьома на 1 млн вакцинованих. Те саме і зі смертельним наслідком: у період з 4 по 31 жовтня 2021 року на 1 млн невакцинованих людей припало 52 випадки смертей, а серед вакцинованих їх лише шість.



Куди зникають антитіла



Чергова хвиля коронавірусу не оминула й Державу Ізраїль – «ікону» прихильників щеплень. Адже саме Ізраїль першим придбав необхідну кількість вакцини для свого населення та зміг прищепити більше половини громадян. Зупинився Ізраїль на 67% вакцинованих.



Показники захворюваності на коронавірус в цій країні почали зростати в другій половині серпня, і знову ж таки хворіли і навіть помирали серед них щеплені. «Смертельні випадки однозначно були, але це дуже мала кількість, вона рівнозначна такій кількості померлих, що й при грипі. Але як я вже казав, основна маса людей хворіє легко. До того ж, кількість хворих у рази менша, ніж до вакцинації, включаючи людей з хронічними та онкологічними хворобами. Більшість заражених не мають симптомів або вони переносять недугу з легкою симптоматикою – наприклад, підвищення температури», – розповідав «Главкому» ізраїльський лікар Борис Бриль.



Головним поясненням того, чому на лікарняних ліжках виявлялися щеплені двома дозами, – це високе охоплення вакцинацією в цілому країною. Оскільки щеплені також можуть захворіти, певний відсоток з них все ж таки був госпіталізований. Свою роль зіграло і те, що, за свідченням лікарів, штам «Дельта» агресивніший, ніж «класичний» китайський.



Борис Бриль також розповідав, що в Ізраїлі вакциновано 65% населення, але для досягнення колективного імунітету потрібно приблизно 85%.



Однак зараз у дослідників з'явилися нові дані. Згодом два уколи даватимуть меншу гарантію для здоров'я. Дія двох доз вакцини Pfizer слабшає незалежно від віку пацієнта. Згідно з новим ізраїльським дослідженням, опублікованим у Nature Communications, у людей, вакцинованих двома дозами вакцини від коронавірусу Pfizer у січні та лютому, шанс заразитися вірусом у липні був на 51% вищим, ніж у тих, хто був вакцинований у березні або квітні.



Команда дослідників та лікарів KSM Research and Innovation провела ретроспективне дослідження, в якому порівнювалася частота випадків повторних інфекцій та госпіталізацій, пов'язаних з Covid-19, між людьми, вакцинованими на початку кампанії в Ізраїлі (січень та лютий), та вакцинованими на пізніших етапах (березень та квітень). У дослідження включено понад 1,3 млн даних.



«Ризик зараження виявлявся значно вищим для раніше вакцинованих людей з додатковою тенденцією до високого ризику госпіталізації. За словами вчених, результати узгоджуються з іншими дослідженнями цього питання, які показують зниження рівня антитіл та сполук імунної системи через 4-6 місяців», – зазначає The Jeusalem Post.



Лікар Барак Мізрахі, який очолював групу дослідників, повідомив, що, за попередніми даними, кількість антитіл зменшується і після третього уколу.