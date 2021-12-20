Поява нових штамів коронавірусу та бустерна вакцинація позбавляє бідні країни вакцин

07:47 03 грудень Київ, Україна

Глобальна ініціатива щодо обміну вакцинами від коронавірусу вже одного разу значно знизила свої зобов'язання перед бідними людьми світу. Тепер, щоб виконати навіть цю обмежену обіцянку, COVAX доведеться доставляти більше мільйона доз щогодини до кінця року в одні з найскладніших місць у світі.



Альянс вакцин, який допомагає запускати COVAX, попередив, що значна кількість доз може з'явитися лише наприкінці 2022 або навіть 2023 року, оскільки багаті країни затягують свої пожертвування, одночасно укладаючи контракти на нові щеплення з боку уряду на сотні мільйонів доз.



Навіть якщо підтримувана ООН ініціатива забезпечить обіцяну кількість доз і подолає логістичні перешкоди, світ все одно зіткнеться з гострою необхідністю у додаткових вакцинах.



Нова обіцянка COVAX - 1,4 мільярда доз, але, згідно з документами, країнам із середнім та низьким доходом потрібно 4,65 мільярда для вакцинації 70% свого населення.



Очікується, що ця потреба тільки зросте, оскільки багато країн впроваджуватимуть бустери та модифіковані вакцини, здатні впоратися з новими варіантами.



На цей момент більш як половина населення світу отримали хоча б один укол, але серед бідних країн його отримали лише 6% населення. Тим часом багатші країни просуваються вперед, скуповуючи треті та четверті дози для своїх громадян.



Нагадаємо, COVAX був утворений незабаром після того, як COVID-19 перетворився на пандемію, щоб гарантувати, що країни з низьким та середнім рівнем доходу швидко отримають вакцини.



Але COVAX не змогла забезпечити бідні країни вакциною у вирішальні місяці, коли США, країни Європи та інші багаті країни укладали контракти. Її перше постачання було доставлено 24 лютого в Гану більш ніж через два місяці після початку ін'єкцій у Великобританії та США.



Бідні країни з кожним днем все більше відставали, і COVAX отримала новий удар у березні, коли Інститут сироватки Індії, який мав бути її основним постачальником, припинив експорт, щоб збільшити постачання вакцини всередині країни на тлі масового зростання кількості випадків коронавірусу. Цей експорт лише зараз відновлюється.



У вересні COVAX відмовилася від своєї первинної мети з доставки 2 мільярдів доз до кінця 2021 року, скоротивши її до 1,4 мільярда.