Поява Omicron прискорила переговори щодо договору ВООЗ про пандемію

У неділю держави-члени Всесвітньої організації охорони здоров'я досягли консенсусу щодо започаткування процесу створення договору про пандемію, що визначає, як впоратися з наступною глобальною кризою в галузі охорони здоров'я.
Країни погодилися створити міжурядовий орган, якому буде доручено розробити та погодити угоду ВООЗ про запобігання пандемії, готовність до неї та заходи у відповідь.
Країни зустрічаються в Женеві з понеділка по середу, щоб обговорити міжнародну угоду, яка визначає, як боротися з наступною пандемією, що, як побоюються експерти, є лише питанням часу.
Недільний проєкт рішення має бути оформлений під час зборів.
Збори відбуваються у зв'язку з тим, що планета все ще обложена Covid-19, майже через два роки після перших зареєстрованих випадків, і тепер вражена Omicron, новим варіантом Covid.
Економічна криза та мільйони людей, що загинули внаслідок пандемії, викликали заклики до нового міжнародного захисту, достатньо сильного, щоб запобігти повторенню катастрофи.
Тристорінковий проєкт рішення розміщено на сайті ВООЗ.
«Країни-члени ВООЗ сьогодні неофіційно домовилися розпочати переговори щодо угоди про пандемію. Тепер резолюцію має бути офіційно прийнято завтра світовими лідерами», - заявили в дипломатичному представництві Європейського Союзу в Женеві.
«Події останніх тижнів більш ніж будь-коли демонструють необхідність глобальної солідарності та лідерства. Ми з нетерпінням чекаємо, коли світові лідери продемонструють свою спільну відданість завтра. Імпульс є – планета має бути краще підготовлена».
Тінь Омікрона
Засідання Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я - органу ВООЗ, який приймає рішення, до якого входять усі 194 держави-члени, - є безпрецедентним спеціальним засіданням, присвяченим тому, як боротися з пандемією.
Спеціальна сесія продовжується, незважаючи на обмеження на поїздки, пов'язані з відкриттям Омікрона.
Європейський дипломат сказав AFP, що поява Omicron загострила уми. "Це показує, що це ще не кінець, і нам дійсно потрібно, щоб світ зібрався разом", - сказав він.
"Це показує, наскільки важливо, щоб ми брали один перед одним юридичні зобов'язання щодо обміну інформацією".
У проєкті рішення йдеться, що держави-члени ВООЗ погоджуються заснувати «міжурядовий орган з ведення переговорів (INB) ... для розробки та обговорення конвенції, угоди або інших міжнародних інструментів ВООЗ щодо запобігання пандемії, забезпечення готовності та заходів у відповідь».
Перше засідання INB має відбутися не пізніше 1 березня наступного року для обрання двох співголів і чотирьох заступників голови.
Під їхнім керівництвом INB потім почне "визначати основні елементи інструменту" і до 1 серпня підготує робочий проєкт.
Звіт про хід роботи буде подано на чергових щорічних зборах Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я у 2023 р., а остаточний результат буде подано на розгляд на ВАОЗ 2024 р.
Сполучені Штати, стурбовані тим, що рано взяли на себе зобов'язання за договором, сперечалися про розставлення ком та їхні наслідки для того, як можна було б прийняти результат, але погодилися на компроміс.
Британський посол Саймон Менлі сказав, що це рішення «може бути лише кінцем початку, але виявлена гнучкість та широта підтримки є гарною ознакою для майбутніх життєво важливих зусиль».
У тексті визнається необхідність вирішення проблеми «розробки та поширення, а також безперешкодного, своєчасного та справедливого доступу до медичних контрзаходів, таких як вакцини, терапевтичні та діагностичні засоби».
Країни погодилися створити міжурядовий орган, якому буде доручено розробити та погодити угоду ВООЗ про запобігання пандемії, готовність до неї та заходи у відповідь.
Країни зустрічаються в Женеві з понеділка по середу, щоб обговорити міжнародну угоду, яка визначає, як боротися з наступною пандемією, що, як побоюються експерти, є лише питанням часу.
Недільний проєкт рішення має бути оформлений під час зборів.
Збори відбуваються у зв'язку з тим, що планета все ще обложена Covid-19, майже через два роки після перших зареєстрованих випадків, і тепер вражена Omicron, новим варіантом Covid.
Економічна криза та мільйони людей, що загинули внаслідок пандемії, викликали заклики до нового міжнародного захисту, достатньо сильного, щоб запобігти повторенню катастрофи.
Тристорінковий проєкт рішення розміщено на сайті ВООЗ.
«Країни-члени ВООЗ сьогодні неофіційно домовилися розпочати переговори щодо угоди про пандемію. Тепер резолюцію має бути офіційно прийнято завтра світовими лідерами», - заявили в дипломатичному представництві Європейського Союзу в Женеві.
«Події останніх тижнів більш ніж будь-коли демонструють необхідність глобальної солідарності та лідерства. Ми з нетерпінням чекаємо, коли світові лідери продемонструють свою спільну відданість завтра. Імпульс є – планета має бути краще підготовлена».
Тінь Омікрона
Засідання Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я - органу ВООЗ, який приймає рішення, до якого входять усі 194 держави-члени, - є безпрецедентним спеціальним засіданням, присвяченим тому, як боротися з пандемією.
Спеціальна сесія продовжується, незважаючи на обмеження на поїздки, пов'язані з відкриттям Омікрона.
Європейський дипломат сказав AFP, що поява Omicron загострила уми. "Це показує, що це ще не кінець, і нам дійсно потрібно, щоб світ зібрався разом", - сказав він.
"Це показує, наскільки важливо, щоб ми брали один перед одним юридичні зобов'язання щодо обміну інформацією".
У проєкті рішення йдеться, що держави-члени ВООЗ погоджуються заснувати «міжурядовий орган з ведення переговорів (INB) ... для розробки та обговорення конвенції, угоди або інших міжнародних інструментів ВООЗ щодо запобігання пандемії, забезпечення готовності та заходів у відповідь».
Перше засідання INB має відбутися не пізніше 1 березня наступного року для обрання двох співголів і чотирьох заступників голови.
Під їхнім керівництвом INB потім почне "визначати основні елементи інструменту" і до 1 серпня підготує робочий проєкт.
Звіт про хід роботи буде подано на чергових щорічних зборах Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я у 2023 р., а остаточний результат буде подано на розгляд на ВАОЗ 2024 р.
Сполучені Штати, стурбовані тим, що рано взяли на себе зобов'язання за договором, сперечалися про розставлення ком та їхні наслідки для того, як можна було б прийняти результат, але погодилися на компроміс.
Британський посол Саймон Менлі сказав, що це рішення «може бути лише кінцем початку, але виявлена гнучкість та широта підтримки є гарною ознакою для майбутніх життєво важливих зусиль».
У тексті визнається необхідність вирішення проблеми «розробки та поширення, а також безперешкодного, своєчасного та справедливого доступу до медичних контрзаходів, таких як вакцини, терапевтичні та діагностичні засоби».
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