З'явилися симптоми COVID-19- «Стояти в чергах у лікарні не треба», каже Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов роз'яснив алгоритм звернення за медичною допомогою у разі появи симптомів COVID-19.
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в першу чергу хворий повинен зателефонувати своєму сімейному лікареві та описати клінічну картину. На підставі цих даних лікар направляє пацієнту мобільну бригаду для проведення ПЛР-тесту на коронавірус і приймає рішення про госпіталізацію або амбулаторне лікування.
«Якщо у вас є симптоми коронавірусної хвороби, необхідно зателефонувати сімейному лікарю. Жоден наш стандарт не передбачає, що хворий повинен самостійно їхати в поліклініку і стояти там у чергах. Більш того, фахівці не радять це робити», - сказав Степанов.
За словами глави МОЗ, в Україні госпіталізації потребують тільки 20-25% хворих на COVID-19. Безсимптомні та пацієнти з легкою формою COVID-19 лікуються вдома, в разі погіршення стану - звертаються до сімейного лікаря або дзвонять 103.
«Якщо у вас погіршується стан здоров'я, підвищується температура, починається задишка, то в обов'язковому порядку ви повинні зателефонувати своєму сімейному лікареві. Він на підставі опитування визначає подальшу стратегію, зокрема, може самостійно викликати швидку допомогу», - підкреслив Степанов.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі