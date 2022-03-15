Повторне зараження COVID-19, хто в зоні ризику?

18:15 15 червня Київ, Україна

Вчені з'ясували, що люди з ослабленим імунітетом найбільш схильні до ризику повторного зараження коронавірусом.



Фахівці з Наукового центру здоров'я Техаського університету в Х'юстоні разом з колегами з Медичного центру Університету Вандербільта в Нешвіллі проаналізували базу електронних медичних карт США і докладно проаналізували випадки повторного інфікування коронавірусом, підтверджені позитивними результатами тестів ПЛР.

Стаття з узагальненими висновками вчених була розміщена на сайті препринтів medRxiv.org.



Метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) вважається стандартом для виявлення SARS-CoV-2 в зразках з верхніх і нижніх дихальних шляхів. При цьому по негативному тесту ПЛР можна однозначно судити про те, що людина повністю позбулася коронавірусу.



Приблизно в половині випадків результати ПЛР стають негативними відразу після зникнення симптомів, а не після остаточного одужання. У зв'язку з цим медики не завжди можуть сказати, це нове зараження або рецидив старої інфекції.



Дослідники відібрали з бази даних електронних медичних карт США 23 пацієнтів, у яких повторні позитивні результати ПЛР-тесту супроводжувалися клінічними симптомами COVID-19 і були розділені інтервалом в понад 60 днів з двома послідовними негативними тестами.



Так, середній вік людей, які повторно заразилися, склав 64,5 року, більшість з них курили, страждали ожирінням і мали імунні порушення, а також гіпертонію і діабет.



Геномний аналіз показав, що у всіх випадках було повторне інфікування, а не прихований перебіг початкового варіанта захворювання. Інтервал між першим і другим зараженням склав в середньому 101 день.



Приблизно 70% були госпіталізовані як під час першого епізоду, так і під час другого.



Автори вважають, що повторне інфікування протікає не менш важко, ніж перше. До нього найбільш схильні люди з ослабленим імунітетом, які страждають на ниркову недостатність або алкогольне ураження печінки, що проходять лікування від онкологічних захворювань і після трансплантації органів.



Оскільки симптоми пацієнтів і в першому, і в другому випадках хвороби були приблизно однаковими, вчені припустили, що ті люди, які перехворіли в легкій формі або безсимптомно, також можуть заразитися вдруге, але ризик важкого перебігу у них мінімальний.