Після коронавірусу загострюється вся хронічна патологія – лікар

11:25 01 лютий Київ, Україна

На коронавірус хворіють не тільки люди з супутніми захворюваннями. Зараз можуть захворіти і здорові, і діти, які ще не мають супутніх патологій. Як пояснює заслужена лікарка України, завідувачка пульмонологічного відділення львівського Центру легеневого здоров'я Надія Рудницька, все тому, що не вакцинувалися.

«Чому зараз особливо чутливі до цієї хвороби діти? Тому що не щеплені, не мають імунітету, тобто менш захищені», – каже вона.

У той самий час після пережитого коронавірусу, за її словами, загострюється вся хронічна патологія: гіпертонічна (бо погано корелюється артеріальний тиск), цукровий діабет (оскільки стає важко контролювати рівень цукру). Загострюються також тромбози, дерматологічні проблеми, психоневрологічні розлади, такі як страх, депресія, паніка, астенія.