Послаблення карантинних правил: мерів можуть притягнути до кримінальної відповідальності

21:30 07 серпень Київ, Україна

Мери, що ослабляють карантинні правила, можуть потрапити під кримінальне переслідування. Такі дії градоначальників можуть призвести до ускладнення епідеміологічної ситуації та загибелі людей.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Володимир Мартиненко.

"У нас є 325 стаття Кримінального кодексу. Там за порушення правил і норм, пов'язаних з карантином, відповідальність. Якщо це спричинило за собою смерть - до 8 років. Будуть чи не будуть покарані мери - залежить від наслідків ", - заявив радник Авакова.

Мартиненко пов'язав демарш мерів з наближенням місцевих виборів в Україні.

"Мери українських міст готуються до походу на вибори, готуються продовжувати свої терміни, вони спираються на тих громадян, які їх обрали. Але тут застерігаю, щоб не загравали з вірусом - йому нецікаво, чи пов'язана ситуація з виборами. У нас зараз величезна кількість померлих, кількість інфікованих зростає щодня, і я впевнений, що нам треба спільно з місцевою владою робити все, щоб уберегти громадян ", - підкреслив він.

Радник глави МВС нагадав, що у міської влади немає повноважень скасовувати рішення Кабміну і центральних органів влади.

"Жоден міський виконком скасувати рішення уряду не може. Ми можемо скільки завгодно говорити, чому вони так роблять, але давайте повернемося до реальності. У нас є закон, і він виглядає таким чином, що кожен орган влади діє прямо передбачених способом, інших варіантів немає. Інакше вийде ситуація, як на Донбасі - коли місцева влада приймає рішення, які прямо суперечать загальній конструкції ", - заявив Мартиненко.

З 1 серпня Україна поділена на чотири умовні кольорові зони за рівнем захворюваності коронавірусів - зелену, жовту, помаранчеву і червону. Відповідно, будуть застосовуватися різні карантинні заходи.

Луцька міськрада відмовився зупиняти громадський транспорт і закривати громадські заклади в зв'язку з внесенням міста в так звану червону зону по коронавірус. Аналогічні дії зробила влада Тернополя.

7 серпня Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) виключила Луцьк і Тернопіль з "червоної зони".