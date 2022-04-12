Порошенко: Протягом декількох тижнів пропонуємо і вимагаємо забезпечити безкоштовне повне тестування

19:20 16 листопада Київ, Україна

Єдиним вірним і можливим варіантом призупинити зростання пандемії і не дати впасти економіці країни є проведення масового безкоштовного тестування на COVID-19.



Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність" і колишній президент України Петро Порошенко.



Масове тестування - це одна з найважливіших частин плану подолання епідемії коронавірусу, який пропонує "Європейська Солідарність".



"Тільки загальне безкоштовне тестування дозволить запобігти локдауну і припиненню економічної активності, до чого веде країну патологічна слабкість і злочинна бездіяльність влади. Загальне тестування дозволить залишити на карантині тільки хворих і інфікованих, а інші зможуть здійснювати повноцінну економічну діяльність. І будуть збережені робочі місця", - переконаний Порошенко.



"Протягом кількох тижнів пропонуємо і вимагаємо забезпечити безкоштовне повне тестування за прикладом Словаччини і Австрії. Це слід зробити для ефективного розриву ланцюжків захворювання", - пояснює п'ятий президент.