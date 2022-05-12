Повний перелік заборон на час локдауну

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало інфографіку з повним списком заборон, які будуть діяти в період з 8 по 24 січня.
З 8 по 24 січня 2021 року заборонена робота:
🔴 закладів громадського харчування (крім доставлення і замовлень навинос);
🔴 торгово-розважальних центрів;
🔴 спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів (крім тренувань національної збірної за умови дотримання протиепідеміологічних правил);
🔴 непродовольчих ринків;
🔴 освітніх установ (крім садків і спеціальних установ);
🔴 масових заходів (з виключенням деяких випадків; зокрема, буде дозволена організація гірськолижного дозвілля);
🔴 суб'єктів господарювання в сфері торговельного та побутового обслуговування (з виключенням деяких випадків).
Буде дозволена робота:
🟢 магазинів, де не менше 60% площі призначене для торгівлі харчовими продуктами, лікарськими засобами, препаратами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами і паливом;
🟢 установ з надання фінансових послуг;
🟢 операторів поштового зв'язку;
🟢 установ медичної та ветеринарної практики;
🟢 автозаправних комплексів (без зон харчування);
🟢 установ з техобслуговування і ремонту транспортних засобів;
🟢 перукарень та салонів краси (тільки за попереднім записом).
З 8 по 24 січня 2021 року заборонена робота:
🔴 закладів громадського харчування (крім доставлення і замовлень навинос);
🔴 торгово-розважальних центрів;
🔴 спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів (крім тренувань національної збірної за умови дотримання протиепідеміологічних правил);
🔴 непродовольчих ринків;
🔴 освітніх установ (крім садків і спеціальних установ);
🔴 масових заходів (з виключенням деяких випадків; зокрема, буде дозволена організація гірськолижного дозвілля);
🔴 суб'єктів господарювання в сфері торговельного та побутового обслуговування (з виключенням деяких випадків).
Буде дозволена робота:
🟢 магазинів, де не менше 60% площі призначене для торгівлі харчовими продуктами, лікарськими засобами, препаратами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами і паливом;
🟢 установ з надання фінансових послуг;
🟢 операторів поштового зв'язку;
🟢 установ медичної та ветеринарної практики;
🟢 автозаправних комплексів (без зон харчування);
🟢 установ з техобслуговування і ремонту транспортних засобів;
🟢 перукарень та салонів краси (тільки за попереднім записом).
На сторінці МОЗ в Facebook написали, що, за попередніми прогнозами, якщо українці будуть дотримуватися обмеження під час локдауну, то кількість нових випадків інфікування коронавірусом по країні зменшиться приблизно на 50%.
"Під час жорсткого локдауну, згідно з епідеміологічними показниками, рівень захворюваності зазвичай знижується за три тижні на 80%. Ми розраховуємо на зниження інфікованих за цей період до 50%", - цитує міністра охорони здоров'я Максима Степанова пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
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