Повний перелік заборон на час локдауну

19:58 10 грудня Київ, Україна

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало інфографіку з повним списком заборон, які будуть діяти в період з 8 по 24 січня.



З 8 по 24 січня 2021 року заборонена робота:

🔴 закладів громадського харчування (крім доставлення і замовлень навинос);

🔴 торгово-розважальних центрів;

🔴 спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів (крім тренувань національної збірної за умови дотримання протиепідеміологічних правил);

🔴 непродовольчих ринків;

🔴 освітніх установ (крім садків і спеціальних установ);

🔴 масових заходів (з виключенням деяких випадків; зокрема, буде дозволена організація гірськолижного дозвілля);

🔴 суб'єктів господарювання в сфері торговельного та побутового обслуговування (з виключенням деяких випадків).



Буде дозволена робота:

🟢 магазинів, де не менше 60% площі призначене для торгівлі харчовими продуктами, лікарськими засобами, препаратами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами і паливом;

🟢 установ з надання фінансових послуг;

🟢 операторів поштового зв'язку;

🟢 установ медичної та ветеринарної практики;

🟢 автозаправних комплексів (без зон харчування);

🟢 установ з техобслуговування і ремонту транспортних засобів;

🟢 перукарень та салонів краси (тільки за попереднім записом).



