Показники смертності від COVID вдвічі більші за заявлені - дослідники

15:01 07 травень Київ, Україна

Згідно з даними Інституту показників і оцінки здоров'я (IHME) Вашингтонського університету, реальні показники смертності від COVID вдвічі більші за офіційні.

Пандемія коронавірусу забрала життя 6,9 мільйона осіб у всьому світі, що більш ніж удвічі перевищує офіційну статистику.



Дослідження, проведені інститутом, показали, що більшість випадків смертей від COVID-19 не реєструються належним чином, оскільки в більшості країн фіксують лише ті летальні випадки, які відбуваються в лікарнях або у пацієнтів з підтвердженою інфекцією.



У IHME підкреслили, що офіційні показники смертності від коронавірусу багато в чому залежать від рівня тестування в різних країнах.



Фахівці інституту провели аналіз шляхом порівняння очікуваних смертей від усіх причин, заснованих на допандемічних тенденціях, з фактичною кількістю усіх смертей, викликаних пандемією.



Нагадаємо, за останніми даними сайту Worldometers, в світі від COVID-19 померли 3 270 988 осіб.



Всього було зареєстровано 156,7 мільйона випадків зараження, з них 134,1 мільйона осіб одужали.

IHME - незалежна дослідницька організація в області охорони здоров'я. У минулому на неї посилався Білий дім, а за звітами уважно стежать офіційні особи в сфері охорони здоров'я.