Показник захворюваності на COVID-19 в Україні як і раніше на високому рівні

09:04 01 вересень Київ, Україна

Сьогодні, 1 вересня РНБО оголосила нові дані: за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 2088 осіб, зафіксовано 48 летальних випадків, 688 пацієнтів одужали.



Показник захворюваності тримається на високому рівні, п'ятий день поспіль фіксують понад 2000 нових випадків зараження на добу. Напередодні захворіла 2141 особа, 30 серпня - 2096, 29 серпня - 2481 (антирекорд), 28 серпня - 2438.



Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 123 303 особи, з них 57 802 одужали, летальних випадків - 2605.



Уряд продовжив карантин до 31 жовтня з пом'якшенням з 22 травня. Підхід до пом'якшення або посилення карантину залишився адаптивним, але принцип розподілу регіонів для посилення карантинних заходів змінили.



Країну поділили на чотири зони за рівнем небезпеки поширення коронавірусу. У кожній з них діє певний ряд обмежень.



Нові правила карантину почали діяти з 3 серпня. Рішення про розподіл країни на зони будуть переглядати раз на 7 днів.