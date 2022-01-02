Підроблена вакцина виробництва Pfizer виявлена ​​в Польщі і Мексиці

10:39 22 квітень Київ, Україна

У Мексиці підроблену вакцину виробництва Pfizer отримали близько 80 осіб, а влада Польщі взагалі заперечує факт наявності в країні підробленої вакцини.



Про це повідомляє The Wall Street Journal.



За даними видання, близько 80 осіб в клініці в Мексиці отримали підроблену вакцину за ціною близько $1 тис. за дозу.



Флакони, знайдені в Мексиці, мали підроблене маркування, зазначає газета.



Тим часом у виявлених в Польщі флаконах з підробленою вакциною, ймовірно, знаходився засіб проти зморшок, повідомило видання.



Польська влада заявила, що ніхто в країні не отримав підроблену вакцину.



Видання уточнює, що флакони були вилучені владою в Польщі і Мексиці в ході розслідувань. У свою чергу, компанія Pfizer підтвердила, що вони є підробкою.