Майже 8,8 тисячі - новий антирекорд добового приросту COVID в Україні

За даними РНБО на сьогодні, 31 жовтня, в Україні з початку пандемії вірусом COVID-19 заражена 387481 особа. Зростання захворюваності триває. Тільки за минулу добу було зафіксовано 8 752 нових випадки коронавірусу. Це черговий сумний антирекорд.

Внаслідок хвороби в цілому в країні на сьогодні померли 7 196 осіб, з них за добу - 155.

Одужали від хвороби вже 158 928 осіб, з них за добу - 3 902.

Активних хворих сьогодні 221 357, приріст за добу - 4 695.

Найбільше нових заражень підтвердили в Києві (+781), Донецькій (+749), Харківській (+622), Львівській (+514) та Одеській (+507) областях.

Нагадаємо, попередній антирекорд по приросту випадків за добу Україна встановила 30 жовтня - понад 8,3 тисячі.

Вчора також повідомлялося, що в Україні немає регіонів, готових пом'якшити карантин.