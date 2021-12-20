Майже 50% українців вважають вакцину небезпечнішою за COVID-19

14:30 18 листопад Київ, Україна

68% українців зустрічали в цьому році в інформаційному полі твердження про те, що побічні ефекти від вакцини небезпечніші за коронавірус, водночас 49% респондентів вважали його правдивим, а 47% поділилися цим твердженням з іншими.



Про це свідчать дані дослідження "Ставлення населення до медіа та споживання різних типів медіа", проведеного на замовлення USAID-Internews.



Дослідження з вивчення звичок українців щодо споживання медіа та оцінки рівня медіаграмотності соціологічна компанія InMind проводила у липні-серпні 2021 року. В рамках дослідження було опитано 4000 респондентів у 12 областях України.



Опитування, зокрема, виявило, що більшість українців зустрічали дезінформацію і від 30% до 50% були схильні вірити у фальшиві наративи.



Результати тесту показали значне збільшення кількості громадян, які правильно визначили, яка інформація правдива, а яка ні, у кожній із трьох поданих новин (11% було у 2020 році; 24% у 2021-му). Лише 6% респондентів не дали жодної правильної відповіді – набагато кращі показники, порівняно з попередніми роками.



Однак результати дослідження виявилися не такими позитивними, коли респондентів запитали про поширення дезінформації. Більшість українців стикалися з цими історіями, і, що ще тривожніше, значна частина повірила в них. Це викликає особливе занепокоєння, коли йдеться про дезінформацію про вакцину проти Covid-19: 68% опитаних чули історію про те, що вакцина небезпечніша за сам коронавірус, а 49% сказали, що вважають це правдою.