Майже 50% українців вважають вакцину небезпечнішою за COVID-19

14:30 18 листопад Київ, Україна

68% українців зустрічали в цьому році в інформаційному полі твердження про те, що побічні ефекти від вакцини небезпечніші за коронавірус, водночас 49% респондентів вважали його правдивим, а 47% поділилися цим твердженням з іншими.

Про це свідчать дані дослідження "Ставлення населення до медіа та споживання різних типів медіа", проведеного на замовлення USAID-Internews.

Дослідження з вивчення звичок українців щодо споживання медіа та оцінки рівня медіаграмотності соціологічна компанія InMind проводила у липні-серпні 2021 року. В рамках дослідження було опитано 4000 респондентів у 12 областях України.

Опитування, зокрема, виявило, що більшість українців зустрічали дезінформацію і від 30% до 50% були схильні вірити у фальшиві наративи.

Результати тесту показали значне збільшення кількості громадян, які правильно визначили, яка інформація правдива, а яка ні, у кожній із трьох поданих новин (11% було у 2020 році; 24% у 2021-му). Лише 6% респондентів не дали жодної правильної відповіді – набагато кращі показники, порівняно з попередніми роками.

Однак результати дослідження виявилися не такими позитивними, коли респондентів запитали про поширення дезінформації. Більшість українців стикалися з цими історіями, і, що ще тривожніше, значна частина повірила в них. Це викликає особливе занепокоєння, коли йдеться про дезінформацію про вакцину проти Covid-19: 68% опитаних чули історію про те, що вакцина небезпечніша за сам коронавірус, а 49% сказали, що вважають це правдою.
“Хоча у нас є певні підстави для оптимізму, оскільки українці демонструють покращення навичок медіаграмотності порівняно з попередніми роками, ще багато роботи. Більше людей, ніж будь-коли, перш за все покладаються на соціальні мережі для отримання новин і, як наслідок, стикаються з хибними та зловмисними наративами, які ставлять їхнє життя під загрозу. Зараз найважливіше забезпечити громадянам доступ до правдивої інформації та сприяти активному розвитку їхньої особистої стійкості до дезінформації”, – заявила під час презентації директорка Internews в Україні Джилліан Маккормак.