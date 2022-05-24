Майже 3 млн українців пройшли повну вакцинацію від коронавірусу

За даними Міністерства охорони здоров'я України, за четвер, 19 серпня, були вакциновані від коронавірусу 129027 українців. У тому числі першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 57497 осіб, а завершили курс імунізації - 71530 осіб.
Протягом доби працювали 870 мобільних бригад, 2759 пунктів щеплення, 326 центрів вакцинації.
Всього з початку прищеплювальної кампанії щеплено 4971752 особи, з них отримали одну дозу - 4971750 осіб, а обидві дози отримали 2980278 осіб (двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 7952028 щеплень.
Дослідження препарату Тоцілізумаб ще тривають, але минулорічний досвід його використання обнадіює.
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