Майже 2,5 тисячі українців заразилися коронавірусом за добу

10:59 13 вересень Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я за минулу добу в країні додалося 2476 нових випадків інфікування коронавірусом. За цю ж добу одужали 547 осіб. На жаль, 30 хворих померли. Всього за період пандемії в Україні вірусом COVID-19 заразилися 154 335 осіб, з них подолати хворобу змогли вже 68 893 особи, а 3178 - померли.

Статистика коронавірусу по областях:

Вінницька обл - 4808 (+52)

Волинська обл - 6289 (+65)

Дніпропетровська обл - 3262 (+86)

Донецька обл - 2095 (+69)

Житомирська обл - 4292 (+98)

Закарпатська обл - 8625 (+93)

Запорізька обл - 2347 (+105)

Івано-Франківська обл - 11215 (+132)

Кіровоградська обл - 904 (+12)

Київ - 17261 (+310)

Київська обл - 6849 (+99)

Львівська обл - 16914 (+140)

Луганська обл - 586 (24)

Миколаївська обл - 1953 (24)

Одеська обл - 9482 (100)

Полтавська обл - 1195 (+34)

Рівненська обл - 10469 (100)

Сумська обл - 2401 (+78)

Тернопільська обл - 8882 (+225)

Харківська обл - 12584 (+180)

Херсонська обл - 628 (32)

Хмельницька обл - 3968 (+118)

Чернівецька обл - 12117 (+129)

Черкаська обл - 2495 (+111)

Чернігівська обл - 2714 (60)

Нагадаємо, що раніше Ляшко прокоментував ймовірність повторного зараження COVID-19. Головний санітарний лікар сказав, що українцям треба протриматися ще пів року, а після - просто зробити щеплення, що захищає від зараження.

У світі кількість випадків COVID наближається до 29 млн.