Майже 2,5 тисячі українців заразилися коронавірусом за добу

За даними Міністерства охорони здоров'я за минулу добу в країні додалося 2476 нових випадків інфікування коронавірусом. За цю ж добу одужали 547 осіб. На жаль, 30 хворих померли. Всього за період пандемії в Україні вірусом COVID-19 заразилися 154 335 осіб, з них подолати хворобу змогли вже 68 893 особи, а 3178 - померли.
Статистика коронавірусу по областях:
Вінницька обл - 4808 (+52)
Волинська обл - 6289 (+65)
Дніпропетровська обл - 3262 (+86)
Донецька обл - 2095 (+69)
Житомирська обл - 4292 (+98)
Закарпатська обл - 8625 (+93)
Запорізька обл - 2347 (+105)
Івано-Франківська обл - 11215 (+132)
Кіровоградська обл - 904 (+12)
Київ - 17261 (+310)
Київська обл - 6849 (+99)
Львівська обл - 16914 (+140)
Луганська обл - 586 (24)
Миколаївська обл - 1953 (24)
Одеська обл - 9482 (100)
Полтавська обл - 1195 (+34)
Рівненська обл - 10469 (100)
Сумська обл - 2401 (+78)
Тернопільська обл - 8882 (+225)
Харківська обл - 12584 (+180)
Херсонська обл - 628 (32)
Хмельницька обл - 3968 (+118)
Чернівецька обл - 12117 (+129)
Черкаська обл - 2495 (+111)
Чернігівська обл - 2714 (60)
Нагадаємо, що раніше Ляшко прокоментував ймовірність повторного зараження COVID-19. Головний санітарний лікар сказав, що українцям треба протриматися ще пів року, а після - просто зробити щеплення, що захищає від зараження.
У світі кількість випадків COVID наближається до 29 млн.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі