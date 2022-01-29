Майже 2,5 тисячі українців заразилися коронавірусом за добу

За даними Міністерства охорони здоров'я за минулу добу в країні додалося 2476 нових випадків інфікування коронавірусом. За цю ж добу одужали 547 осіб. На жаль, 30 хворих померли. Всього за період пандемії в Україні вірусом COVID-19 заразилися 154 335 осіб, з них подолати хворобу змогли вже 68 893 особи, а 3178 - померли.

Статистика коронавірусу по областях: Вінницька обл - 4808 (+52) Волинська обл - 6289 (+65) Дніпропетровська обл - 3262 (+86) Донецька обл - 2095 (+69) Житомирська обл - 4292 (+98) Закарпатська обл - 8625 (+93) Запорізька обл - 2347 (+105) Івано-Франківська обл - 11215 (+132) Кіровоградська обл - 904 (+12) Київ - 17261 (+310) Київська обл - 6849 (+99) Львівська обл - 16914 (+140) Луганська обл - 586 (24) Миколаївська обл - 1953 (24) Одеська обл - 9482 (100) Полтавська обл - 1195 (+34) Рівненська обл - 10469 (100) Сумська обл - 2401 (+78) Тернопільська обл - 8882 (+225) Харківська обл - 12584 (+180) Херсонська обл - 628 (32) Хмельницька обл - 3968 (+118) Чернівецька обл - 12117 (+129) Черкаська обл - 2495 (+111) Чернігівська обл - 2714 (60)

Нагадаємо, що раніше Ляшко прокоментував ймовірність повторного зараження COVID-19. Головний санітарний лікар сказав, що українцям треба протриматися ще пів року, а після - просто зробити щеплення, що захищає від зараження.

У світі кількість випадків COVID наближається до 29 млн.