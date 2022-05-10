Чому в Україні не вакцинують дітей від коронавірусу, - пояснює Ляшко
15:10 06 серпня Київ, Україна
Діти, на відміну від дорослих, набагато рідше і в більш легкій формі хворіють на коронавірус, тому в пріоритеті знаходяться групи ризику, в яку діти не входять.
Про це Ляшко заявив в ефірі "Україна 24".
"Зараз є вакцина в Україні, яка дозволена для вакцинації підлітків з 12 років - це Pfizer, внесені зміни в інструкцію, вона дозволена до використання. У той самий час ми поки не плануємо масову кампанію вакцинації дітей до 18 років. Оскільки у нас ще не той показник вакцинації дорослого населення, зокрема, серед груп ризику, щоб ми переключалися на дитячу категорію", - зазначив міністр.
Ляшко пояснив, що зараз в пріоритеті люди, для яких хвороба є більш небезпечною.
"Кількість випадків серед дітей значно менша, кількість ускладнень серед дітей значно менша, кількість важкого перебігу хвороби значно менша. Тому пріоритет - вакцинація дорослого населення, особливо з груп ризику і в категорії 60+. Зараз у нас в деяких групах ризику третина вакцинованих, є і більше половини, але це не той показник, який говорить, що вже час легковажно ставитися до щеплення", - додав глава МОЗ.
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