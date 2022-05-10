Чому в Україні не вакцинують дітей від коронавірусу, - пояснює Ляшко

15:10 06 серпня Київ, Україна

Діти, на відміну від дорослих, набагато рідше і в більш легкій формі хворіють на коронавірус, тому в пріоритеті знаходяться групи ризику, в яку діти не входять.



Про це Ляшко заявив в ефірі "Україна 24".

"Зараз є вакцина в Україні, яка дозволена для вакцинації підлітків з 12 років - це Pfizer, внесені зміни в інструкцію, вона дозволена до використання. У той самий час ми поки не плануємо масову кампанію вакцинації дітей до 18 років. Оскільки у нас ще не той показник вакцинації дорослого населення, зокрема, серед груп ризику, щоб ми переключалися на дитячу категорію", - зазначив міністр.

Ляшко пояснив, що зараз в пріоритеті люди, для яких хвороба є більш небезпечною.