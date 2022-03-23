Чому можна перехворіти на коронавірус і не помітити цього

Євген Дубровський ділиться своїми знаннями щодо протікання коронавірусу. Дуже часто, особливо у людей з сильним імунітетом, коронавірус має легкий перебіг, багато його симптомів можна не помітити або сплутати зі звичайними сезонними вірусами, каже інфекціоніст.
За його словами, щоб дізнатися, хворів чи ні - досить пройти тест на визначення антитіл класу G.
"Вони з'являються вже приблизно на 20-25 день після хвороби", - додав Євген.
"Вони з'являються вже приблизно на 20-25 день після хвороби", - додав Євген.
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