Чому можна перехворіти на коронавірус і не помітити цього

13:37 29 жовтня Київ, Україна

Євген Дубровський ділиться своїми знаннями щодо протікання коронавірусу. Дуже часто, особливо у людей з сильним імунітетом, коронавірус має легкий перебіг, багато його симптомів можна не помітити або сплутати зі звичайними сезонними вірусами, каже інфекціоніст.

"Чи міг я перехворіти на COVID-19 і не помітити?". Так звісно. Деякі симптоми, такі, як біль в горлі, невелика слабкість, закладеність носа людина може навіть не помітити. А це і був коронавірус", - говорить лікар.

За його словами, щоб дізнатися, хворів чи ні - досить пройти тест на визначення антитіл класу G.



"Вони з'являються вже приблизно на 20-25 день після хвороби", - додав Євген.