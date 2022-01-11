Побиті всі рекорди по захворюваності - до 2500 випадків за добу

Украй не серйозне ставлення громадян України до дотримання карантинних заходів приносить свої сумні плоди. У країні знову побитий антирекорд по захворюваності коронавірусів. Так, за минулу добу було зафіксовано 2481 випадок COVID-19. за все, з початку пандемії, число хворих людей становить 116 978.

За даними РНБО, за цей же час 56 138 осіб змогли подолати хворобу, з яких 1055 - за останню добу.

Вдумайтеся, будь ласка, тільки за останні 24 години від коронавируса померла 41 людина! Всього в країні вже загинули від цього вірусу 2492 людини.

Найскладніша епідеміологічна ситуація в Києві (+265), Харківській області (+247), у Тернопільській області (+227), Львівській області (+190 випадків).

Нагадаємо, напередодні в Україні був встановлений черговий антирекорд по приросту COVID-19 - захворіли 2 438 осіб.

Попередній антирекорд був зафіксований 22 серпня, тоді заразилися 2328 человек за добу.