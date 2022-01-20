Щодо добової захворюваності на COVID-19 сьогодні лідирує Харківська область

Київ і Київська область покинули провідні позиції по добовому приросту коронавірусних хворих, тут за минулу добу виявлено 143 і 73 інфікованих відповідно.
Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов.
За його інформацією, за минулі 24 години на коронавірус заразилися 2 576 осіб, була госпіталізована 1 671 особа; одужали 7 728 осіб; здійснено тестувань за добу - 29 154 (в тому числі методом ПЛР - 19 206, методом ІФА - 4 071, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5 877).
За добу в країні зафіксовано 161 летальний випадок від інфекції. Всього з початку пандемії померли 45 077 українців.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.
За весь час пандемії в Україні заразилися коронавірусом 2 090 986 осіб; одужали 1 697 358 осіб; проведено ПЛР-тестів - 9518164.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ - 143 випадки;
Вінницька область - 31 випадок;
Волинська область - 102 випадки;
Дніпропетровська область - 213 випадків;
Донецька область - 287 випадків;
Житомирська область - 16 випадків;
Закарпатська область - 13 випадків;
Запорізька область - 85 випадків;
Івано-Франківська область - 13 випадків;
Київська область - 73 випадки;
Кіровоградська область - 42 випадки;
Луганська область - 58 випадків;
Львівська область - 48 випадків;
Миколаївська область - 111 випадків;
Одеська область - 216 випадків;
Полтавська область - 106 випадків;
Рівненська область - 68 випадків;
Сумська область - 52 випадки;
Тернопільська область - 70 випадків;
Харківська область - 405 випадків;
Херсонська область - 25 випадків;
Хмельницька область - 136 випадків;
Черкаська область - 177 випадків;
Чернівецька область - 62 випадки;
Чернігівська область - 24 випадки.
За його інформацією, за минулі 24 години на коронавірус заразилися 2 576 осіб, була госпіталізована 1 671 особа; одужали 7 728 осіб; здійснено тестувань за добу - 29 154 (в тому числі методом ПЛР - 19 206, методом ІФА - 4 071, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5 877).
За добу в країні зафіксовано 161 летальний випадок від інфекції. Всього з початку пандемії померли 45 077 українців.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.
За весь час пандемії в Україні заразилися коронавірусом 2 090 986 осіб; одужали 1 697 358 осіб; проведено ПЛР-тестів - 9518164.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ - 143 випадки;
Вінницька область - 31 випадок;
Волинська область - 102 випадки;
Дніпропетровська область - 213 випадків;
Донецька область - 287 випадків;
Житомирська область - 16 випадків;
Закарпатська область - 13 випадків;
Запорізька область - 85 випадків;
Івано-Франківська область - 13 випадків;
Київська область - 73 випадки;
Кіровоградська область - 42 випадки;
Луганська область - 58 випадків;
Львівська область - 48 випадків;
Миколаївська область - 111 випадків;
Одеська область - 216 випадків;
Полтавська область - 106 випадків;
Рівненська область - 68 випадків;
Сумська область - 52 випадки;
Тернопільська область - 70 випадків;
Харківська область - 405 випадків;
Херсонська область - 25 випадків;
Хмельницька область - 136 випадків;
Черкаська область - 177 випадків;
Чернівецька область - 62 випадки;
Чернігівська область - 24 випадки.
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