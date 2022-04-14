На прохання виробника в Україні змінили вимоги до зберігання вакцини Pfizer

20:32 15 липня Київ, Україна

Після серії досліджень, виробник вакцини Comirnaty, компанія Pfizer звернулася з проханням послабити вимоги до зберігання своєї вакцини.



Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.



Згідно з інформацією міністерства, в травні 2021 року, після серії нових досліджень, виробник вакцини Comirnaty, компанія Pfizer звернулася до національних та міжнародних регуляторних органів з охорони здоров'я з проханням послабити вимоги до холодового ланцюга своєї антиковідної вакцини, зокрема дозволити зберігати нерозведений препарат при температурі від +2 °C до +8 °C протягом місяця, замість 5 днів.



Європейське агентство з лікарських засобів, Управління з продовольства і медикаментів США, Агентство з регулювання лікарських засобів Великобританії та відповідні органи інших країн розглянули це прохання і змінили вимоги до зберігання вакцини в своїх країнах.



24 червня 2021 року Міністерство охорони здоров'я України також отримало офіційний лист від Pfizer Export B.V. з проханням переглянути вимоги до холодового ланцюга вакцини Comirnaty.



МОЗ розглянув прохання компанії і дозволив після розморожування зберігати нерозведену вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech при температурі від +2 °C до +8 °C протягом 31 дня, замість 5 днів, як було раніше. Ця норма застосовується до партій вакцини, термін придатності яких закінчується після 30 квітня 2021 року.