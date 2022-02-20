За прогнозом Меркель, до Різдва захворюваність COVID-19 зросте до 19 тисяч на добу

Пандемія коронавірусу охопила Європу другою хвилею. Свою стурбованість ситуацією зі збільшенням захворюваності на COVID-19 в Німеччині висловила канцлерка Ангела Меркель. На її думку, такими темпами інфікування громадян вже до Різдва виросте до більш ніж 19 тисяч випадків зараження на добу. Про це вона сказала сьогодні, 28 вересня, під час відеоконференції з президією своєї партії ХДС.

"Необхідно дуже чітко усувати локальні джерела інфекції, інакше у нас буде 19 200 випадків зараження в день на Різдво", - заявила Меркель.

За її словами, кількість інфікованих в Європі викликає занепокоєння, і в Німеччині потрібно зробити все, щоб цифри не росли в геометричній прогресії.

Канцлерка вважає, що необхідно встановити пріоритети, серед яких підтримка економіки, а також робота шкіл і дитячих садів. При цьому "футбол другорядний", зазначила Меркель і додала, що вважає проблемними вечірки, відвідування ресторанів і релігійних заходів.

Відзначимо, що в минулу суботу в Німеччині було зафіксовано 2507 нових випадків коронавірусу за добу - це максимальна кількість з квітня.

Нагадаємо, у світі більше як мільйон осіб стали жертвами пандемії коронавірусу. Найбільше людей померло в США (209 тисяч), Бразилії (141 тисяча) та Індії (95 тисяч).