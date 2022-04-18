За даними ВООЗ, кожні 17 секунд від коронавірусу вмирає один житель Європи

20:18 19 листопада Київ, Україна

У ВООЗ заявили, що європейська система охорони здоров'я працює на межі можливостей, відділення інтенсивної терапії Швейцарії і Франції зайняті більш ніж на 95%.

Про це повідомляє газета The Guardian.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я підрахувала, що кожні 17 секунд на території Європи одна людина помирає від наслідків зараження коронавірусом COVID-19.



За словами глави європейського підрозділу ВООЗ Ханса Клюге, в 53 країнах, які входять в європейський регіон відповідно до класифікації організації, зафіксовано 15,7 млн випадків захворювання коронавірусом, близько 4 млн з них виявлені за останній місяць.



Він зазначив, що більше ніж 80% європейських країн за останні два тижні повідомили про показники захворюваності - понад 100 випадків на 100 тис. людей.



Клюге вказав, що системи охорони здоров'я в Європі працюють на межі можливостей. Зокрема, у Франції відділення інтенсивної терапії зайняті на 95%, тоді як в Швейцарії - на всі 100%.



Напередодні у ВООЗ повідомили, що в Європі фіксується зниження темпів поширення коронавірусу COVID-19, проте, кількість летальних випадків зростає.