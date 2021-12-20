Пік COVID-хвилі пройдено, на Україну очікує зниження захворюваності – МОЗ

09:32 14 листопад Київ, Україна

Сподіватимемося, що ця новина закріпиться надовго: в Україні почався спад пандемічної хвилі захворюваності. За даними Міністерства охорони здоров'я, за суботу, 13 листопада, було виявлено 14 490 випадків коронавірусного захворювання. І таке скорочення показника спостерігається чотири дні поспіль.

Серед хворих за минулу добу 1069 дітей та 135 медиків. Минулої доби: госпіталізовано – 4 881, одужали – 11 146, померли від коронавірусу – 403 особи.

Антилідерами із приросту захворюваності стали: Дніпропетровська (1630), Харківська (1050) та Запорізька (1029) області.

Підсумки пандемії в Україні за весь період

захворіло – 3 217 639 осіб,

одужало – 2 631 240 осіб,

летальних випадків - 76705.

Кількість нових випадків COVID-19 у регіонах України:

Київ – 447

Вінницька область – 525

Волинська – 293

Дніпропетровська – 1630

Донецька – 793

Житомирська – 542

Закарпатська – 313

Запорізька – 1029

Івано-Франківська – 511

Київська – 533

Кіровоградська – 139

Луганська – 83

Львівська – 535

Миколаївська – 724

Одеська – 979

Полтавська – 709

Рівненська – 377

Сумська – 619

Тернопільська – 393

Харківська – 1050

Херсонська – 259

Хмельницька – 646

Черкаська – 371

Чернівецька – 205

Чернігівська – 785

Приємну новину повідомила НАН: в Україні подолали пік хвилі пандемії. Влада країни сподівається, що вже наступного тижня захворюваність піде на спад.