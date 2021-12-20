Пік COVID-хвилі пройдено, на Україну очікує зниження захворюваності – МОЗ

09:32 14 листопад Київ, Україна

Сподіватимемося, що ця новина закріпиться надовго: в Україні почався спад пандемічної хвилі захворюваності. За даними Міністерства охорони здоров'я, за суботу, 13 листопада, було виявлено 14 490 випадків коронавірусного захворювання. І таке скорочення показника спостерігається чотири дні поспіль.

Серед хворих за минулу добу 1069 дітей та 135 медиків. Минулої доби: госпіталізовано – 4 881, одужали – 11 146, померли від коронавірусу – 403 особи.

Антилідерами із приросту захворюваності стали: Дніпропетровська (1630), Харківська (1050) та Запорізька (1029) області.

Підсумки пандемії в Україні за весь період

  • захворіло – 3 217 639 осіб,
  • одужало – 2 631 240 осіб,
  • летальних випадків - 76705.

Кількість нових випадків COVID-19 у регіонах України:

  • Київ – 447
  • Вінницька область – 525
  • Волинська – 293
  • Дніпропетровська – 1630
  • Донецька – 793
  • Житомирська – 542
  • Закарпатська – 313
  • Запорізька – 1029
  • Івано-Франківська – 511
  • Київська – 533
  • Кіровоградська – 139
  • Луганська – 83
  • Львівська – 535
  • Миколаївська – 724
  • Одеська – 979
  • Полтавська – 709
  • Рівненська – 377
  • Сумська – 619
  • Тернопільська – 393
  • Харківська – 1050
  • Херсонська – 259
  • Хмельницька – 646
  • Черкаська – 371
  • Чернівецька – 205
  • Чернігівська – 785

Приємну новину повідомила НАН: в Україні подолали пік хвилі пандемії. Влада країни сподівається, що вже наступного тижня захворюваність піде на спад.