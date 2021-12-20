Пік COVID-хвилі пройдено, на Україну очікує зниження захворюваності – МОЗ

Сподіватимемося, що ця новина закріпиться надовго: в Україні почався спад пандемічної хвилі захворюваності. За даними Міністерства охорони здоров'я, за суботу, 13 листопада, було виявлено 14 490 випадків коронавірусного захворювання. І таке скорочення показника спостерігається чотири дні поспіль.
Серед хворих за минулу добу 1069 дітей та 135 медиків. Минулої доби: госпіталізовано – 4 881, одужали – 11 146, померли від коронавірусу – 403 особи.
Антилідерами із приросту захворюваності стали: Дніпропетровська (1630), Харківська (1050) та Запорізька (1029) області.
Підсумки пандемії в Україні за весь період
- захворіло – 3 217 639 осіб,
- одужало – 2 631 240 осіб,
- летальних випадків - 76705.
Кількість нових випадків COVID-19 у регіонах України:
- Київ – 447
- Вінницька область – 525
- Волинська – 293
- Дніпропетровська – 1630
- Донецька – 793
- Житомирська – 542
- Закарпатська – 313
- Запорізька – 1029
- Івано-Франківська – 511
- Київська – 533
- Кіровоградська – 139
- Луганська – 83
- Львівська – 535
- Миколаївська – 724
- Одеська – 979
- Полтавська – 709
- Рівненська – 377
- Сумська – 619
- Тернопільська – 393
- Харківська – 1050
- Херсонська – 259
- Хмельницька – 646
- Черкаська – 371
- Чернівецька – 205
- Чернігівська – 785
Приємну новину повідомила НАН: в Україні подолали пік хвилі пандемії. Влада країни сподівається, що вже наступного тижня захворюваність піде на спад.
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