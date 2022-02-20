Петро Порошенко хворий на COVID-19

07:18 30 вересень Київ, Україна

Колишній президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко повідомив в своєму Telegram, що заразився новим коронавірусом. Це підтвердив тест.



Позитивний тест на COVID-19 Порошенко отримав 29 вересня. За словами нардепа, через хворобу він призупиняє передвиборчі поїздки по регіонах і буде лікуватися вдома.



"За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступна. Значно підступніша. Тому відсьогодні лікуюся вдома. Сподіваюся на швидке одужання і закликаю всіх українців берегти себе", - написав Порошенко.