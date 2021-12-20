Перший український мер прищепився від COVID-19
16:02 24 березень Київ, Україна
Сьогодні, 24 березня, мер Дніпра Борис Філатов одержав перше щеплення від коронавірусу вакциною Covishield
.
"Як я і обіцяв, сьогодні зробив публічну вакцинацію", - написав він у Facebook.
При цьому Філатов підкреслив, що в Україні високий відсоток відмови від вакцинації, зокрема, серед медиків. У той самий час, за його словами, величезна кількість людей хоче вакцинуватися, але не може.
"Дивно, але, наприклад, вчителі просто стоять в черзі і, на відміну від тих же медпрацівників, не хвилюються, що вакцина "якась не така". Вакцинація "публічних персон з метою популяризації" теж стала відверто скидатися на узаконення ВІП-вакцинації для еліт і селебріті... Які висновки? Вакцинуватися необхідно", - зазначив він.
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