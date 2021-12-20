Перший український мер прищепився від COVID-19

16:02 24 березень Київ, Україна

Сьогодні, 24 березня, мер Дніпра Борис Філатов одержав перше щеплення від коронавірусу вакциною Covishield

"Як я і обіцяв, сьогодні зробив публічну вакцинацію", - написав він у Facebook.

При цьому Філатов підкреслив, що в Україні високий відсоток відмови від вакцинації, зокрема, серед медиків. У той самий час, за його словами, величезна кількість людей хоче вакцинуватися, але не може.